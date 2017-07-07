Kim bu metal yorgunları?

Hasan Altınkaya

Ak Parti’de kongre takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanı’nın “metal yorgunluğu” tabirinin ardından gözlerin çevrildiği teşkilatlarda büyük bir değişim bekleniyor. Mevcut kadrolarda “ben yoruldum çekileyim” diyebilecek biri çıkar mı bilinmez ama, bu olgunluğu gösterebilecek bir yönetici gerçek partilidir. Bu insanlar, kendisini değil partisini ve ülkesini düşünürler. Kendinde bir zafiyet, yorgunluk ya da heyecanında azalma gördüğünden erdemli bir insan gibi hareket eder ve bayrağı daha üst noktalara taşıyabilecek kişilerin dolayısıyla memleketin önünü açarlar. İşte o zaman gerçek hizmeti bu insanlar yapmış olur. Koltuk sahibiyken böyle düşünebilmek gerçekten zor iş. Öyle olsa bugün istifa üstüne istifa haberleri duymamız gerekirdi. Var mı?...

Teşkilatlarda bu olgunluğu gösterebilecek yöneticiler olacak mı, gerçekten merak ediyorum. Keşke yanılsam da herkes kendini hesaba çekip ona göre adım atabilse. Fakat bunların olmayacağını, aksine kimsenin kendini yorgun görmeyip teşkilatlardan emekli olmayacağını duyuyor, görüyoruz. Yani anlayacağınız kimse Erdoğan’ın sözlerini üzerine alınmış değil. Galiba bu millet oy vermekten yoruldu!

Cumhurbaşkanı’nın yorgunluk açıklamasından herkes ne anladı çok merak ediyorum. Sadece fiziki bir durum olarak mı görüyorlar bu yorulmayı? “Canım ben her gün 5 kilometre yürüyorum, ne yorgunluğu” diyecekler eminim vardır. Bu tür koltuk sevdalılarına tekrar hatırlatmakta fayda var; Mal varlığında orantısız artış olanlar, partiyi çıkarları için kullananlar, “ben yaşamayacaksam herkes ölsün” diyenler, milleti partiden soğutacak her türlü kibirli hal ve hareketlerde bulunanlar… Sizler bu tabirin tam da içindesiniz!

Ne yazık ki bu durum sizi biraz üzecek ama emin olun bu duruma deli gibi sevinecek milyonlar var. Sizler, anladığınız gibi yorgun elbette değilsiniz. Aksine, daha fazla nemalanmak için taşıdığınız heyecanınızı ilk günkü aşkla saklıyorsunuz. Küpleriniz doldu diye üzülmeyin, küplerin de sayısını arttıracak kabiliyette olduğunuzu biliyoruz. Partiye dinamizm katmaya çalışacak insanları uzaklaştırmak için her gün antrenman yaptığınızı da cümle alem biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen oyları karnenize ekleyerek kağıt üstünde “başarılı” olduğunuzu da düşünüyorsunuzdur. Siz de haklısınız! Dolayısıyla, ne yorgunluğu canım sizde!

Fakat gelin görün ki, kazın ayağı hiç de öyle değil. Bu değişimler size rağmen, millet istediği için olacak. Sizin ucuz siyaset döneminiz geride kaldı. Sindirmeyle, korkutmayla, ötekileştirmeyle yol alınamayacağını sizler de göreceksiniz. Umarım çok zamanınız kalmamıştır…

Adalet yürüyüşü!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşü sona ermek üzere. Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nden de geçen heyet, İstanbul’a ulaşmak üzere. Heyetle birlikte yüzlerce polis de güvenliği sağlamak için yürüyor. Ülke çapında herkes bir şekilde bu yürüyüşe gözlerini çevirmiş durumda. İlimiz sınırlarında yakından gözlemlediğimiz bu yürüyüşün neye hizmet ettiğini bir kez daha düşündüm. Üzgünüm, bulamadım. Adalet için mücadele etmek gerekir.

Suçluyla, teröristle, haksızla, hırsızla… Vatana ihanet suçlamasıyla yargılanan bir kişi için babanın oğlu bile olsa yürüyüş mü yapılır? Bugün sizi destekleyenlerin, düne kadar içeri tıktığı suçsuz insanlar için neden yürümediniz? Üstelik bu insanların mağdur oldukları bugün ortaya çıktı. Şu yürüyüşü 15 Temmuz sonrası yapsaydınız ne olurdu? Ak Parti’ye yakın isimlerin damatlarını serbest bıraktılar, yürüseydiniz ya? Birçok Ak Partili sizden önce yürürdü.

Bu ülkede her şey adil olmuyor elbette. Söylemek istediğim, en azından adaleti tüm toplum için isteseydiniz! Bu yürüyüş bu kadar siyasallaşmadan, toplumun her kesiminin sesi olabilseydiniz. O yüzden en küçük bir samimiyet belirtisi göremiyoruz. Yürüyüşünüzde bile sanki biri yukarından sizi eliyle öteye beriye çekiyor, kulağınızın arkasından ne söyleyeceğinizi size üflüyor gibi... Hayır, olan da ayaklarınıza oluyor.

Bu arada… Onca yolu “adalet” diye yürü, sonra kol kola girdiğin siyasilere bak…

Ne şanssızlık…