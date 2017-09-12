Kim gelirse gelsin, hikâye!..

Hakan Yağcıoğlu

Kadroya bak…

İki yıldır transfer yapamıyorsun…

Geçen seneden üç as elemanını da kaybetmişsin…

Gençlerden yama yapmaya çabalıyorsun…

Durum açık ve net ortada…

Yedek kulübene bakıyorsun, kimi alacaksın?..

15 transfer yapmış Uçakspor (pardon) Uşakspor, ikinci yarı seni darmadağın etmiş…

Sen hala yanlış oyuncu değişikliğinden söz ediyorsun…

Pes…

Vallahi pes!..

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Dedikodu markajı!..

Bizim basın tribününde bazı tipler türemiştir…

Yıllardır vardır bu ‘kurnaz!’ tipler…

Aklınca, yeni bir teknik adam, ya da yeni bir yönetim için, ‘Saf’ sandıkları gazetecilere yem atarlar…

Bu yemi yutanları bilmem ama, ben hiç yutmadım ve yüzlerine de açık açık ne yapmak istediklerini söylediğimde, pişkin simit gibi sırıttılar…

Ama yemedi…

Eski yönetimler yuttu…

Kulüp çevreleri yuttu…

Ben yutmadım…

Hocaları hep destekledim…

Çünkü rant çarkı hoca değiştirmekle işliyor…

Yönetim bakalım bu sene nasıl davranacak?..

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Biraz sabredin!..

Gölcükspor sezona kötü başladı…

İki lig maçında bir iç saha beraberliği ve bir dış saha yenilgisi…

Burası Türkiye…

Skorcuların ülkesi…

İki kötü skorla tartışılan adam olursun…

Çark böyle işliyor…

Kulübü düşünen yok…

Yönetim gitsin…

Hoca gitsin…

Futbolcular kalsın…

Kenarda aportta bekleyenler de göreve gelir gelmez, hemen bir iki galibiyetle kaş göz boyasın…

Sonra gitmesi sırası onlara gelsin!..

Dedik ya…

Burası Türkiye…

İstikrar mı?..

Yok ööööyle…

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Vantrologlar…

Eskiden sihirbazlara ‘vantrolog’ derlerdi…

Orta isim buydu…

Dilimiz dönmezdi hatta, ‘Karnından konuşan adam’ deyip çıkardık işin içinden…

“Karnından konuşmak”…

Deyim olarak literatürümüze girdi…

Yani düşüncelerini sesli söylemekten korkan…

Korkaklar!..

Bize öyle şikayetler geliyor ki…

Tam yazıp belgeye çevireceğiz, “Aman benim adımı yazma!”diyorlar…

Traji-komik bir durum bu…

32 yıllık meslek hayatımda bunun gibi olaylarla ve tiplerle çok karşılaştım…

Sonuç…

“Aman adımızı yazmayın!” deyip, sorunları dolaba kaldıranlar kazandı…

Kocaeli futbolu kaybetti…

Onun için, şikayetinizde isminizi yazdırmayacaksanız…

Hiç yanıma gelip de ağlamayın!..

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Müsterihiz…

Rahatız…

Vicdan azabı çekmiyoruz…

Bu kentte herkes susarken…

Ülke çapında tam 8 bin kişiyi ilgilendiren, 2. ve 3.Lig kulüplerine kapısı kapatılmaya çalışılan Akademik Ligler konusunda yaptığımız yayınlarımız ses getirdi…

Gazetemizin haberle ilgili kupürleri, zamanın teknik direktörü Fatih Terim’in ve TFF Başkanı Demirören’in masasına kadar gitti…

Ulusal basında tek bir satır ile yazılmazken…

Gazetemiz günlerce yayın yaptı…

Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik…

2. ve 3.Lig kulüpleri Akademik liglere devam edecek…

Hayırlı, uğurlu olsun!..