Kim gol atacak?

Hakan Yağcıoğlu

Dün top ceza alanına kadar geliyor…

Çizgiye kadar getiriliyor, son dokunuşu yapacak kimse yok.

Beceriksizlik mi?

Kesinlikle hayır.

Kimse Oğuzhan’a, Sinan’a, Burak’a beceriksiz diyemez herhalde.

Adama gülerler…

Motivasyon eksiği mi, kesinlikle öyle…

Oğuzhan dışında, Mert dışında Murat, Kadir’ler dışında kendini maça motive eden yoktu…

Havadan mı sudan mı bilinmez ama, vardır elbet bunun da bir hikmeti…

Dün kebap gibi bir ortam vardı…

Lider Sancaktepe evinde berabere…

Van, Çorum’da mağlup…

Karacabey’i yen…

Keyfine bak…

Zirveye çık…

Sonrasını Sancaktepe düşünsün…

Ama yok…

İlla ki zoru seçeceğiz…

Kolay bize yaramıyor…

Gidip zor maçları kazanıyoruz…

Evimizde kolay maçlarda teslim oluyoruz…

Bir şeyler eksik kalıyor…

Takım ya stresi kaldıramıyor…

Ya da motive olamıyor…

Maddi, manevi her türlü desteklenmesi gereken takımda bir şeyler eksik demek ki…

Dün 15 bin seyirci vardı tribünlerde…

Daha ne olsundu…

20 binlik rekoru istiyorduk, 15 bini beğenmiyoruz…

Elin Galatasaray’ı Fener’i 10 bini bulamıyor…

Ama dedim ya…

Biz bazı şeyleri fena aştık ve çıtayı öyle yükselttik ki, çıtanın altını kabul edemiyoruz…

‘Küme düşmemeye’ yola çıkan takım zirveye ortağı, ama yine de yetmiyor…

Neyse bu maçı da geride bıraktık…

Şimdi zorlu Bayburt deplasmanı var…

Kayba tahammülümüz yok…

Hafta içi gerekenler yapılmalı ve o maça tam takım huzur içerisinde hazırlanmalı…