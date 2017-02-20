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Kim işe girdi kim çıktı... Tek tek takip edilecek!

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Kim işe girdi kim çıktı... Tek tek takip edilecek!
Milli İstihdam Seferberliği tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Her Cuma valimizin talimatıyla öğleden sonra toplantı yapacağız ve kaç kişi işe girdi, kaç kişi işten çıktı takip edilecek" dedi

Milli İstihdam Seferberliği tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in yanı sıra İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve davetliler katılım gösterdi.

 

TAKİP EDECEĞİZ

Milli İstihdam Seferberliği tanıtım ve bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Cumhurbaşkanımızın ekonomi şurasında istihdam seferberliği başlatmasıyla bir kararname yayınlandı. Bu kararname ile işsizlik sigortası kanuna geçici maddeler eklendi. Bu değişiklikle beraber artı eleman alınması suretiyle bir teşvik programı oluşturuldu. Bu istihdam seferberliğinde gerçekten ciddi bir şekilde çalışacağız. 12.1’e yükselen işsizlik oranımızı azaltacağız. İŞKUR’un ve diğer kurumlarımızın da uygulamaları var. Her Cuma valimizin talimatıyla öğleden sonra toplantı yapacağız ve kaç kişi işe girdi, kaç kişi işten çıktı bunların istatistikî verilerini takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

4 MİLYON İŞSİZ VAR

Programda Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in ardından söz alan KSMMO Başkanı Fikret Gökmen, “Odamıza 1700 kayıtlı üyemiz var. Yılda ortalama 200 kişi artıyor meslektaşlarımız. Üyelerimizin yüzde 90’a kadarı lisans eğitimi almaktadır. Mesleğimizin nitelik yapısı artarak yükseliyor. Yaklaşık 4 Milyon işsiz var. Gençlerde ise yüzde 23’lere varıyor bu rakamlar. Sadece işsiz kalan değil yakınları da sıkıntı içerisindedir. Ekonominin genel yapısına baktığımızda şirketin borçlarının öz kaynaklarına oranına bakarız. Bu oranın yüzde 50 yüzde elli olması lazım. En yüksek kar eden kurumlar içerisinde 10 kurumun 8’i banka. En çok kredi kullanan kurumlar şirketler olduğuna göre orada da bir sıkıntı olduğu görülüyor. Asgari ücretlinin sigorta primlerini devlet üstleniyor. Ben bu uygulamanın şirketlerimiz ve işsizlerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

İŞVERENİN MALİYETLERİ DÜŞECEK

KSMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Milli İstihdam Seferberliği tanıtım ve bilgilendirme toplantısı’nda İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından İstihdama yönelik teşvikler konulu sunum gerçekleştirildi. Yılmaz sunumda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla istihdam seferberliği başlamıştır. İlave istihdam teşviki 9 Şubat’ta yayınlanan KHK ile yürürlüğe girmiştir. SGK prim teşviki de uygulanacaktır. Günlük 22 TL bu belirlenecektir. Gelir vergisi 93,33 liradır. Damga vergisi desteği 13,49 TL’dir. İşveren maliyetlerinin yüzde 35’i düşürülecektir. Konuyla alakalı Kocaeli birlik oldu. Elimizden geleni yapmak için fikir alışverişinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK

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