Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınma ve yeme ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kalıcı bir yer bulunana kadar merkezde barındırılan vatandaşlara yemek, sıcak su, barınma hizmetleri veriliyor. Kartepe’de bir barakada kalan ama ihtiyaçlarını karşılayamayan Aytekin Tekinalp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Barınma Merkezi’ne getirildi. Dolaşım problemleri nedeni ile ağır engelli olan Tekinalp’in öncelikle yemek, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Sağlık sorunları için ilgili kurumlar ile irtibata geçilip sağlığına kavuşması için yardımcı olundu.
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Kimsesizlere yardım eli!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor
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