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Kimya sektöründen 8 milyar dolarlık ihracat

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Kimya sektöründen 8 milyar dolarlık ihracat
Yılın ilk yarısında ihracatta yaşanan artış kimya sanayicisinin yüzünü güldürdü

Sektörün ilk yarı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 11.79 artışla 9 milyon 477 bin ton, değerde ise yüzde 13.17 yükselişle 7 milyar 955 milyon dolara ulaştı. AB ülkelerinden gelen talebe ek olarak en önemli pazarları arasındaki ABD ve Rusya’ya yapılan ihracattaki artışlar da yükseliş trendini destekledi.

 

İLK 10 ÜLKE

ABD’ye ihracat yüzde 36.74 artışla 334 milyon 337 bin dolar olarak gerçekleşti ve ülkeyi en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 5. sıraya yerleştirdi. Rusya ise yüzde 35.21 artış ve 144 milyon 653 bin dolarlık ihracatla 18. sırada yer aldı. Ocak-Haziran 2017 döneminde kimya sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği 10 ülke sırasıyla; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, ABD, İtalya, İran, İspanya, Singapur ve Yunanistan oldu.

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