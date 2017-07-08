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Kiraz Festivali’ne coşkulu başlangıç

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Kiraz Festivali’ne coşkulu başlangıç
Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Altın Kiraz Festivali, muhteşem görüntülere sahne oldu. Farklı renklerin bir araya geldiği festivalde; Körfezliler İmera ile coştu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 44. Altın Kiraz Festivali önceki gün start aldı. Festivalin ilk günü, renkli görüntülere sahne oldu. Farklı ülkelerden 200 öğrencinin de katıldığı kortej ile başlayan festivale; AKP Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Körfezli katıldı.

 

COŞKU ÜST SEVİYEDEYDİ

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’na kadar devam eden kortej sonrasında ilk olarak 5 ülkeden 200 konuk öğrenci sahne aldı, yörelerine ait halk oyunlarını sergilediler. Sırbistan’dan-Azerbaycan’a, Bosna Hersek’ten Makedonya’ya kadar farklı yörelere ait gösteriler, büyük beğeni ile izlendi. Finalde ise Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi, alandakileri bir Artvin’e, bir İzmir’e götürdü. Zeybek oyunu, büyük alkış aldı.

 

“SİZLERLE GÜZELLEŞİYOR”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Böyle güzel bir kentte, 44’üncüsünü düzenlediğimiz Altın Kiraz Festivalimizi daha uzun yıllar devam ettireceğiz. İlçemizin önemli bir değerini yaşatmak için de tüm gücümüzle çalışacağız. Sizlerle birlikte Körfez’i daha da güzelleştiriyoruz. Yaptığımız her etkinliğe destek veriyorsunuz. Bu bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

 

İMERA COŞTURDU

Konuşmalar sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nı dolduran binlerce Körfezli, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Grup İmera’nın şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşadı. Duygusal şarkılar ile kendilerinden geçen Körfezliler, kemençe eşliğindeki hareketli şarkılar ile bol bol horon teperek gruba eşlik etti. Konser sonrasında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Grup İmera’ya kiraz maketi takdim etti.

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