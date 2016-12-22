Körfez Kirazlıyalı Tevfik Fikret Okulu Anasınıfı öğrenciler Hazreti Mevlana'yı düzenledikleri etkinlikle andılar. Semah gösterisinin yapan miniklerin bu gösterisi, okul idarecileri, okul öğretmenleri ve velileri tarafından oldukça beğeni kazandı. Bir birinden güzel gösterilerinin katılımcılar sergileyen minik öğrencilerin bu hünerleri, ayakta alkışlandı. Öğretmen Ebru Çömezoğlu tarafından hazırlanan etkinlik büyük beğeni topladı.
- BIST 77.405
- Altın 127,503
- Dolar 3,5122
- Euro 3,6713
- Kocaeli : 3 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 3 °C
- İstanbul'da başlayan yürüyüşe İzmit'e polis müdahalesi!
- Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı, 7 kişi aranıyor
- Ayhan Zeytinoğlu’nun içimizi ısıtan başarısı
- CHP’de Ali Hoca sevinci!
- Müfettiş raporu KOTO’yu şok etti!
- Yasağı delerek rektörlüğe yürüdüler!
- Kocaeli'de 13 öğretmen açığa alındı!
- Kirazlıyalı’da Mevlana anıldı
- Huzurevi Derneği Vali’yi ziyaret etti
- Başkan Yıldırım kursu ziyaret etti
- Karatede Gebze’nin rakibi yok
- Darıca’dan Bodrum’a!
- Hanife Gültekin vefat etti
- Fatma Adıyaman vefat etti
- Osman Ergüneş vefat etti
Kirazlıyalı’da Mevlana anıldı
Hazreti Mevlana’yı anmak üzere her yıl olduğu gibi bu yılda Şeb-i Arus etkinlikleri düzenleniyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da başlayan yürüyüşe İzmit'e polis müdahalesi!KESK görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan kamu çalışanlarının görevlerine yeniden iadesi için başlattığı 'işimi, ekmeğimi geri istiyorum' sloganı ile yapılan yürüş Kocaeli'nde polis tarafından engellendi.
Müfettiş raporu KOTO’yu şok etti!Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz ay, Başkan Semih Barış’ın istifasını soruşturması için KOTO’ya müfettiş gönderdi. TOBB’a bildirilen müfettiş raporunda Barış’ın tek taraflı bir karar ile istifa ettiği, başkanlıktan düşürülmesi gerektiğine vurgu yap
Yasağı delerek rektörlüğe yürüdüler!Kocaeli Üniversitesi'nde üniversiteliler yasaklara karşı Umuttepe Kampüsü'nde bir araya gelerek yasakları tanımadan yürüdü.
Kirazlıyalı’da Mevlana anıldıHazreti Mevlana’yı anmak üzere her yıl olduğu gibi bu yılda Şeb-i Arus etkinlikleri düzenleniyor.
Huzurevi Derneği Vali’yi ziyaret ettiVali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Huzurevi Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Olcay Ilıcalı ve dernek üyeleri Halide Yıldız ve Sema İnanç’ı makamında kabul etti.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 8 öneri!Her sene bu mevsimde grip vakalarının arttığına ilişkin haberleri duyarız. Biz eskiden grip aşısı olmamıza rağmen her yıl birkaç kez grip olurduk. Oysa üç yılı aşkın süredir grip aşısı olmamamıza rağmen hiç grip olmadık.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim