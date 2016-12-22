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Kirazlıyalı’da Mevlana anıldı

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Kirazlıyalı’da Mevlana anıldı
Hazreti Mevlana’yı anmak üzere her yıl olduğu gibi bu yılda Şeb-i Arus etkinlikleri düzenleniyor.

Körfez  Kirazlıyalı Tevfik Fikret Okulu Anasınıfı öğrenciler Hazreti Mevlana'yı düzenledikleri etkinlikle andılar. Semah gösterisinin yapan miniklerin bu gösterisi, okul idarecileri, okul öğretmenleri ve velileri tarafından oldukça beğeni kazandı. Bir birinden güzel gösterilerinin katılımcılar sergileyen minik öğrencilerin bu hünerleri, ayakta alkışlandı.  Öğretmen Ebru Çömezoğlu  tarafından hazırlanan etkinlik büyük beğeni topladı.

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