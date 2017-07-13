Kirazlıyalı'ya TIR ve kamyon parkı yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen Büyükşehir meclis oturumu 102 madde gündeme alındı

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 1. birleşimi, Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündeme 102 madde alındı.Meclis toplantısı tutanak özetinin okunması ve oylanması ile başladı. Kandıra’ya 4 mahalle konağı, Körfez’e 3 spor salonu ve Trabzon Çaykara’ya 1 tane cenaze aracı gönderilmesi ek gündem maddesi olarak gündeme alındı. Maddeler oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 10 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’de yapılacak.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK HİZMET KADROSU

Meclis toplantısında Geçtiğimiz günlerde Bilecik Valisi olan Tahir Büyükakın ve yeni görevlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tahir beyin yerine İSU genel Müdürümüzü Genel Sekreter olarak atadık. İSU’da da Ali Sağlık beyi değerlendirdik. Maşallah yönetici ihraç ediyoruz. Yağdan kıl çeker gibi hemen değişikliklerimizi yapıyoruz. Ehliyet, liyakat, yetenek bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Bu hizmetleri sunan kaliteli kadrolarımız var. Türkiye’ye örnek bir hizmet kadrosu oluşturduk. Bütün arkadaşlarıma bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

CHP'DEN HARFİYAT ÖNERGESİ

CHP’li meclis üyesi Abdulkadir Honca verdiği meclis önergesinde, İlçemiz sınırları içerisinde Akse Mahallesi’nde bulunan mezarlık, yapı kredi bankacılık üssü arkası alan, Reysaş lojistik önü, enplast fabrikasının karşısı, Cumhuriyet Mahallesi’nin Şifa tarafında kalan Şekerpınar Mahallesi sınırları içerisindeki iki bölge olmak üzere 6 bölgenin hafriyat döküm alanına dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Yerinde yaptığımız görüntülü tespitlerden anlaşıldığı gibi bu bölgelerde toplu hafriyat döküldüğü görülmektedir. Dökülen hafriyatlar Çayırova Belediyesi’ne ait kepçeler tarafından tefsiye etmekte. Belirtilen bölgelerde hafriyat dökümü için Büyükşehir Belediyesi tarafından bir izin verilmiş midir? İzin verilmiş ise ne kadar gelir elde edilmiştir. Konu ile ilgili meclisimize sözlü ve tarafımıza yazılı cevap verilmesini arz ederim” ifadelerini kullandı.

BAŞİSKLE’DEKİ İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 813 ada 2 ve 3 nolu parsel ile 589 ada 7 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05a nazım ve G23c.05a.3d uygulama imar planı paftası, 184 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu mecliste kabul edildi.

BASİT BİR ŞEY OLSA YIKALIM GECELİM

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu CHP’nin muhalefet şerhine rağmen meclisten oy çokluğu ile geçti. Gündem maddesi ile ilgili konuşan CHP grup başkan vekili Engin Taşdemir cami alanlarının büyük yapılması gerektiğini ifade etti. Taşdemir’e yanıt veren Karaosmanoğlu ise, “Yıllar önce yapılmış bir şey. Basit bir şey olsa yıkalım geçelim, başka yerde yapalım. Halkın yoğun bir isteği var” dedi.

DERİNCE’DE RİSKLİ ALAN SINIRI

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar plan paftası, yaklaşık 3 hektarlık alanda 01.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu ile ilan edilen riskli alan sınırının plana işlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu CHP’nin muhalefet şerhine rağmen kabul edildi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut maddeyle ilgili “Biz vatandaşlarla görüştük bu değişikliği istiyorlar” dedi.

KANDIRA BELEDİYE HİZMET BİNASI

Kandıra’da bulunan Eski devlet hastanesinin olduğu alana yeni belediye hizmet binası ve kaymakamlık yapılacak. Bu alanla ilgili plan revizyonu teklifi CHP’nin muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. CHP’liler alandaki yeşilliğe zarar verildiğini ifade ederek muhalefet şerhi koydu. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Biz zaten kent merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak istiyoruz. Çözüm arayışının en iyisini ortaya koyuyoruz” dedi.

“GEREKÇE İHTİYAÇTIR KAMU İHTİYAÇIDIR”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy, Ataevler, Sarımeşe, Acısu Mahalleleri, G23c.05b, G24d.01a-01b-03d, nazım imar planı paftaları, 547 ada 1, 2, 3 ,5, 122 ada 2, 5788, 430 ada 2 ve 1175 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu oy çokluğu ile kabul edildi. CHP’lier parkın bozulduğunu belirterek bu alanda yapılacak değişikliği anlamadıklarını ifade etti. Karaosmanoğlu konuyla alakalı olarak, “Gerekçe ihtiyaçtır. Kamu ihtiyacıdır” dedi.

KİRAZLIYALI’YA TIR VE KAMYON PARKI

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Maddeyle ilgili söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Körfez Belediyesi tarafından yapılan genel revizyon planı olan bir plan bu. Hereke halkının beklentisi olan ve düşük yoğunluklu konut alanı olarak yapılacak düzenlenmeyi içerir. Sosyal donatılarda ciddi bir artış sağlandı planda. Kirazlıyalı’ da büyük bir TIR ve kamyon parkı olarak düzenlenmesi şeklinde belediyemizin bir talebi oldu. Bu alan 21 dönümlük bir alandır. Kandıra’ya 4 mahalle konağı, Körfez’e 3 spor salonu ve Trabzon Çaykara’ya 1 tane cenaze aracı gönderilmesi ek gündem maddesi olarak gündeme alındı. Maddeler oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 10 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’de yapılacak. Hatice ŞENTÜRK