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Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart

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Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart
Adalet yürüyüşçüleri, Gebze'ye ulaştı

Adalet Yürüyüşü'nde Gebze'ye ulaşıldı. Gebze Sanayi Sitesi'nin önünden geçilirken Gebze Kirazpınar Mahallesi halkı sakinleri kentsel dönüşüm nedeniyle tepkilerini, 'Kirazpınar'da ranta izin vermeyeceğiz', 'Adalet istiyoruz', 'Emlak Konut'un rantına, talanına karşı adalet istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler açarak gösterdi. Aynı alanda toplanan bazı kişilerin ise Rabia ve bozkurt işareti yapkıları görülürken, kimileri ise sevgi gösterisinde bulundu. Mola verilecek eski Topçu Kışlası'nın önünde toplananlar Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar eskiden kışla olarak kullanılan alana girerek dinlenmeye çekildi.

ADALET YURUYUSU'NDE GEBZE'YE ULASILDI. GEBZE SANAYI SITESI'NIN ONUNDE TOPLANAN KIRAZPINAR HALKI KENTSEL DONUSUME TEPKI GOSTERDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-GEBZE-DHA

ADALET YURUYUSU'NDE GEBZE'YE ULASILDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-GEBZE-DHA

ADALET YURUYUSU'NDE GEBZE'YE ULASILDI. GEBZE TOPCU KISLASINA ULASILDIGINDA VATANDASLAR SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-GEBZE-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN DILOVASI ILCESI'NDEN GEBZE'YE YURUDU. YOLDA BULUNAN BAZI KISILER TEPKI GOSTERDI. FOTOGRAF-MESUT ISIK-DILOVASI-DHA

ADALET YURUYUSU 22.GUNUNDE YOGUN GUVENLIK ONLEMLERI ALTINDA GEBZE'YE ULASTI.KILICDAROGLU ONCULUGUNDE ADALET YURUYUSU KORTEJINE YOL KENARINDA TOPLANAN BAZI VATANDASLAR DESTEK TEZAHURATLARINDA BULUNURKEN BAZI VATANDASLAR DA PROTESTO GOSTERISINDE BULUNDU.GRUP ICERISINDEN BIR KISI YERDEN ALDIGI BUYUK BIR TASI KORTEJE ATMAK ISTEDI.FOTO:KOCELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 22.GUNUNDE YOGUN GUVENLIK ONLEMLERI ALTINDA GEBZE'YE ULASTI.FOTO:KOCELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 22.GUNUNDE YOGUN GUVENLIK ONLEMLERI ALTINDA GEBZE'YE ULASTI.FOTO:KOCELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 22.GUNUNDE YOGUN GUVENLIK ONLEMLERI ALTINDA GEBZE'YE ULASTI.FOTO:KOCELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 22.GUNUNDE YOGUN GUVENLIK ONLEMLERI ALTINDA GEBZE'YE ULASTI.FOTO:KOCELI,(DHA)

 

 

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