Kırgız şapkalı bu “adam “ kim ?

Abdullah Karagöz

Hani güpegündüz elinde fener sokakta dolaşırken meraklıların;

-Ne arıyorsun?

Diye soranlara;

-ADAM, arıyorum (!) diye cevap vermiş ya o bilge…

İşte tam ona benzer değil tıpkısının aynısı,

O,aranan adamı ben buldum!

Evliyalar, yatırlar kenti Elmalı’da…

Tarihi Elmalı Yağlı güreşlerindeyiz, Kore’den gelen TV’cilerden tutun yurdun dört bir yanından gelen gazeteciler,foto muhabirleri Recep Gürbüz güreş alanında ..Ellerinde fotoğraf makinesi olanlar harıl harıl günümüzün star yağlı pehlivanlarını görüntülemek için bir birleri ile yarışıyor.

Bu gazeteci ordusunun içinde biri var zayıf, tıknaz esmer tenli… Kafasında kayık dediğimiz ama ondan biraz daha farklı, iki yanında yazı mı, şekil mi olduğunu ilk anda anlayamadığınız beyaz bir şapkası var!

Basın tribünü merdiveninde yanında biri ile oturuyor. Bir ara tribünden inmek için merdivenlere yöneldiğimde “merdivende geçişe mani oldukları için ” –Ne münasebetsiz adamlar? “diyesim geldi.

On beş bin kişilik güreş alanında başındaki beyaz şapka ile fotoğraflar çeken adam herkesin dikkatini çekiyordu, kimdi bu adam?

Güreşler bitti, Elmalı’dan dönüş hazırlıkları yaparken telefonum çaldı. Karamürsel’den bir dost arıyordu. Elmalı’dan bir isteği olup olmadığını sorduğumda:

-Benim bir dayım var. Dün TV’ de Elmalı güreşlerinde resim çekerken gördüm, demez mi?

Hemen adını, telefonunu ver,bulur selamını söylerim,dedim.

Verdiği telefonla dostun DAYI’sına ulaştım. Yarım saat sonra buluştuk.

-Ben sizi tanıyorum,kaç sene var Elmalı güreşlerinde görüyordum,! dedi.

Ben Karamürsel’deki yeğenini o Elmalı’da ve Antalya’da devam eden hayatından kesitleri anlattı.

Bir ara güreş alanındaki merdivende oturma olayından dolayı kendi kendine nasıl kızdığımı söyledim.

O kadar candan o kadar samimi o kadar dürüst ki, anlattıklarını heyecanla dinlememek devam etmesini istememek mümkün değildi.

Memurmuş, başka bir birime geçmiş emekli olmuş. Kışları Antalya da yazları Elmalı’da yaşıyormuş.

Antalya’da bir derginin ve birkaç gazetenin fahri temsilciliğini yapıyor.

Amacım “ memleketimin güzelliklerini özelliklerini” tanıtmak!

Başındaki şapkanın sırrını soruyorum:

“-Bu şapkayı milyar verseler vermem !” diyor.

-Neden? diyorum.

Gözlerinde bir parıltı anlatıyor:

“Bir Kırgız kızı Antalya da kaza geçirmiş. Yabancı olduğu için hastaneler almıyor. İlgilendim kendisini tedavi ettirdim. Evimde baktım. Olayı duyan ailesi Kırgızistan’dan geldi onları da evimde misafir ettim.

Aile Kırgızistan’a döndü. Bir gün kapım çalındı açtım Kırgızistan Konsolosu. Elinde bu gördüğün şapka.

Kırgız aileye gösterdiğim ilginin teşekkür belgesi olarak bana sunuldu!

Benim için bu şapkanın değeri milyarlardan daha değerli onu parayla değişmem ! “

Çok kısa 1 saat bile sürmeyen tanışma sürecinde başından geçen kitaplara sığmayacak yaşam hikayesini özetledi. Kırgız ailesi olayı anlattıkları ve yaşadıklarının yanında nokta bile olamaz.

Başta doğa sevgisi, insan sevgisi dolu dolu olan bir insan…

Cümlelerinin sonu hep “memleket” sorunları ve o sorunların izalesi için “ne yapılması” ifadesi.

Elmalı da yediden yetmişini tanıyor. Pazarcısında mezarcısına kadar ahbap !

Siyasetçisinden simitçisine kadar ilgili,yardımsever ve insanlık abidesi.

Ben de kendisini Yeşil Yayla yağlı güreşlerinde resim çekerken ve güreşleri izlerken görüyordum.Ama kim olduğunu bilmiyordum.

Ta ki Karamürsel’deki yeğeni telefonda “Elmalı’da dayım var” diyene kadar.

Bir telefon bir insan (!) diyorum.

İyi ki o telefon konuşmasını yapmışız.

Yoksa nasıl tanıyacaktım o başında KIRGIZ şapkalı, başından bin bir İLGİNÇ olay geçmiş,ezayı cefayı birlikte yaşamış,gönlü hala “memleket” vatan sevdası ve İNSAN sevgisi ile dolu o insanı?

O kimseye açıklamamıştı başındaki KIRGIZ şapkasının sırrını ama ben affına sığınarak açıklıyorum.

Memleketimizde kaza geçiren bir turiste sahip çıkmayanların aksine sahip çıkan, tedavisini üstlenen ve ailesini bile misafir edip ağırlayan,Türk yetkililerden bir teşekkür bile alamayan ama Kırgız Konsolosluğundan KIRGIZ simgeli şapka ile onurlandırılan Hamdi Kutluay isimli İNSANI yurdum insanlarına tanıtmaktan ve onun gibi bir İNSANI tanımaktan onur duyuyorum..

İyi ki varsın KIRGIZ şapkalı İnsan Hamdi Kutluay…