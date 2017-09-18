Kırık mermer taşlarına hayat veren sanatçı

Ruhittin Sönmez

Burhanettin Kara Anadolu’nun bir ilçesinden (Bucak/ Burdur) çıkmış çok değerli bir sanatçı. Doğal renkli kırık mermer taşlarının binlercesini büyük bir ustalıkla bir araya getiren ve sonuçta muazzam sanat eserleri ortaya çıkaran bir sanatçı.

Leonardo Da Vinci’nin “Mona Lisa” gibi, Mikelanj’ın “Adem’in Yaratılışı” gibi dünyaca ünlü müzeleri süsleyen tabloların mozaik benzerleri; Atatürk’ten, Putin’e; R. Tayyip Erdoğan’dan Meral Akşener’e kadar çok sayıda ünlü simanın portrelerine kadar, yaptığı mozaik resimler son derece başarılı.

Mustafa Kemal Atatürk portresi Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük binasını; Rahmi Koç, Mustafa Koç, Ali Koç, Ömer Koç portreleri Koç Holdingi süslemekte. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan, Türkmenistan, Uganda devlet başkanlarının portrelerini yapıp takdim etmiş.

Burhanettin Kara sanatını ve kendini şöyle anlatıyor: “Ben tabii ki aynı zamanda soyut çalışmaları da çok seviyorum. Fakat portre her sanatçının cesaret edemediği inanılmaz derecede zor bir çalışma tekniğidir. Çünkü portre tekniği her şeyden önce risktir. Siz istediğiniz kadar zaman harcayın, dünyanın en iyi taşlarını ve çerçevesini kullanın; portresini yapacak olduğunuz kişinin özgün karakterini öne çıkaran en ufak mimiklerine kadar, kısacası kişinin RUHUNU veremediğiniz zaman yapılan emekler ve zamanınız boşa gidecektir.”

“Portre çalışan çok az miktarda sanatçı profili tanıdım. Cumhuriyet döneminden İBRAHİM ÇALLI, FEYHAMAN DURAN, son dönem örneklerden ATATÜRK portreleri ile ünlü ETHEM ÇALIŞKAN başlıcaları. Sanat temel eğitimi dersi kitabında şöyle bir sözden bahsedilir. Güzel sanatlarla yeni tanışan her kim olursa olsun daima klasik eğitimini almış olması gerekir. Bir Leonardo da Vinci’yi bir Mikelanj’ı, bir Raphael’i, Rembrandt’ı, Cezanne’yi, bir Botticelli’yi, bir Van Gogh’u ezbere bilmesi gerekir. Ben yıllarca bütün bu sanatçıların eserlerini hep inceledim. O kültürlerle buralara gelebildim.”

Arkadaşları Burhanettin Kara için “Doğup büyüdüğü ilçede resim öğretmenliği yapmak hevesini arka plana atıp, İstanbul’da yerleşse ve sanat camiasıyla daha erken tanışsaydı, çok daha ünlü ve çok daha zengin olacaktı” diyor.

Ama O çok sayıdaki mermer fabrikasının olduğu Bucak’ta, bu fabrikaların atığı olan renkli kırık mermerleri sanat eserine dönüştürmeyi seviyor. Emekli öğretmen Kara, sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar çalışmalarını sürdürdüğü atölyesinde geçen hayatından memnun.

Liseden arkadaşım Burhanettin Kara ile ben ve hemşerilerim gurur duyuyoruz.

*********************************

HEYKEL VE RESİM GÜNAH MI?

Arkadaşım, değerli sanatçı Burhanettin Kara ile uzun yıllar sonra memleketimizde (Burdur/ Bucak’ta) karşılaştık ve uzun uzun sohbet etmek imkânına kavuştuk. O’nu en çok üzen konulardan biri muhafazakâr kesimden bazılarının yaptığı işi büyük günah, kendisini de günahkâr görmeleri.

Oysaki günümüzde resim ve heykelin girmediği alan yoktur. Katı bir yorumla bunların günah olduğu kabul edilirse evimizdeki TV, gazete, bilgisayar, internet, resmi evraklardaki resimli belgelere kadar medeni dünyanın vaz geçilmezi olan birçok şeyi hayatımızdan çıkarmamız gerekirdi.

Daha bu görüşmemizden bir hafta geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi heykellerinin yapılmamasını, çünkü bunun “değerlerimize ters” olduğu görüşünü açıkladı.

Türkiye gündemi o kadar yoğun ve değişken ki bu konu pek de tartışılmadan kapanıp gitmekte.

Oysaki ben bu hafta, dünyanın belki de en çok heykelinin olduğu, İtalya’da olacağım. Gezeceğim yerlerden sadece birinde, Dünyanın en büyük üçüncü kilisesinde üç binden fazla mermer heykel bulunmakta imiş. Daha önceki seyahatimde kilise ve müzelerde gördüğüm resim ve heykellerdeki estetik, zarafet ve ustalığa hayran olmuştum.

Bakalım, bu tartışmaların ışığında dünya sanatına damga vurmuş İtalyan sanatçıların o resim ve heykellerini izlerken neler hissedeceğim.

Gelecek yazımda “resim ve heykel günah mıdır?” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “heykellerimi yapmayın” talimatını değerlendirmeye çalışacağım.