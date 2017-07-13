Kırkpınar’a neden gidiyoruz Edirne’yi neden seviyoruz?

Abdullah Karagöz

Kırkpınar bir “efsane”

Efsaneyi yaşamak, Kel Aliçoların, Koca Yusufların, Adalı Halillerin, naralar atıp kol bağladığı, Er Meydanı’nda o havayı teneffüs etmek için gidiyoruz.

Kırkpınar’a,

Saraylarda padişahların beslediği pehlivanların ölesiye güreş atıp yiğitçe mücadele eden pehlivanlarında geriye kalmş yağlı güreşin örf ve adetlerini yaşatan pehlivanları seyretmek için gidiyoruz.

Krkpınar’a,

“Yolluk” parası için güreşi rakibine bırakmayı teklif eden pehlivanları seyretmeye değil,

Anasının ak sütü gibi rakibini yenmeye çalışan gerçek pehlivanları seyretmeye gidiyoruz.

Kırkpınar;

656 yıldır devam eden bir efsane !

656 yıl önce bu efsane için güreşirken can veren 40 cengaver pehlivanın ruhunu şad etmek için Kırkpınar’a gidiyoruz.

Biliyoruz,Kırkpınar’ın 40 cengaver pehlivanın güreş tuttuğu yer bura değil yani şimdiki Sarayiçi değil.

Amma varsın olsun yağlı güreş sevdalıları ecdadın töresini yöre nere olursa olsun devam ettirsin.

Yeter ki, onların anısına ağlı güreşin ER MEYDANINDAKİ kurallarına saygı duyulsun,özüne dokunulmasın.

Kırkpınar’a,

Serbest güreş kuralları,puanlama altın puan saçmalığı değil YENİŞ şartı konsun!

Kırkpınar’a gelene kadar piyasa güreşlerine düzen sağlansın. En önemlisi yağlı güreş, Amerikan güreşi olmaktan kurtarılsın,

Kırkpınar’a para için güreşen pehlivanları değil metçe güreşen pehlivanları seyre gelenler kafalarında “ona güreşi bıraktı,yattı” gibi saplantılara girmesin.

Edirne’yi neden seviyoruz?

Sinan’ın muhteşem eseri Selimiye ye hayran olduğumuz için,

Selimiye’de pehlivanlarla güreşlerden önce Cama namazı kılma fırsatı bulduğumuz için,

Cazgırların okudukları;

Edirneli emekli öğretmen Saim Metinin şiirindeki,Edirne Sevdasında;

Bin tarihin Edirnem,bu ne büyük ihtişam

Adalı için midir sessiz akıyor Tunca. Arda boyunca,

Selam durmuş söğütler bak

Ezan sesleri,bunlar üç yüz minareden gelen,

Kırk Davulun esi midir KocaYusuf mudur gelen?

Edirnem’de bayram var,Edirnede büyük düğün,Sarayiçi kaynıyor,Vurun davullar bu gün.

Hayda bre Aliço uyuyor musun ? Kıran kırana güreşler var duymuyor musun?

Filibeliler,Kara İbolar, Çolak Mollalar gelmiş,

Ermeydanı Kırkpınar hep böyle muhteşemmiş

Hergeleci,Makarnacı.Yörük Ali sen uyan

iYerler gökler inledi Taa Balkanlar sarsıldı

Kara Emin,Kara Rüstem Aliçoooo uyan

Davullar vurun..Vur Kocaman kocaman

Edirne de CENK var

Duysun Ardahan…

Sözcüklerini dinlemekten haz duyduğumuz için seviyoruz Edirne’yi…