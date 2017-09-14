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"Kırkpınar’da lobi kurbanı oldum!.."

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"Kırkpınar’da lobi kurbanı oldum!.."
İlimizin başarılı başpehlivanlarında, Milli minder güreşçimiz Faruk Akkoyun, içini gazetemize döktü. Kırkpınar güreşlerinin ardından ilk kez konuşan Akkoyun “Kırkpınar’da lobi kurbanı oldum” dedi

RIZA ARKADAŞIMI KUTLUYOR

Faruk Akkoyun sözlerinde minder güreşlerindeki son durumunu değerlendirdi ve şu ifadelere yer verdi: Hedefim minderde Türkiye şampiyonu olmaktı. 97 kiloda bunu başardık ve Dünya Kupası’nda dördüncü olduk. Avrupa şampiyonası seçmelerinde Rıza arkadaşım ile çok sıkı bir rekabet içine girdim ve son anda seçmeleri kaybettim. Rıza arkadaşım kilosunda Avrupa şampiyonu oldu. O ve Milli takımdaki tüm güreşçilerimizi, teknik ekibimizi, destek veren herkesi yürekten kutluyorum.

 

İNANIYORDUM

Minderdeki hedefimizi gerçekleştirdikten sonra yağlı güreşten devam ettim. Kırkpınar’a hem fiziksel, hem de psikolojik olarak çok iyi hazırlandım. Son 16’ya kaldım. Antalyalı Ali Gürbüz ile eşleştim. Kendisini yeneceğime inanıyordum. Bir pozisyonda yeniş gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Orta hakem tereddüt etmeden beni galip ilan etti ve elimi kaldırdı.

 

VARDIR BUNDAN DA BİR HAYIR

Herkes gördü ve yenişi kabul etti. Ardından üzerimi çıkardım ve otele giderken yaklaşık 20 dakika sonra beni çağırdılar. Geldiğimde yenişi iptal ettiklerini öğrendim. Tekrar güreşmek zorunda kaldım. Haliyle moralim çok bozuldu, konsantrasyonumu kaybettim. Maçı kaybettim. Türkiye’nin yüzde 90’ı benim galip geldiğimi kabul etti. Bu bana yeter. Zaten orada da ‘Yeniş yoksa kimsenin hakkını yemek istemem’ dedim. Kırkpınar’da lobi kurbanı olduğumu düşünüyorum. Bunda da vardır bir hayır. Hedefimiz her zaman zirve. Kandıra’yı ve İzmit’i elimden geldiği kadar iyi temsil etmeye devam edeceğim. Erdem ÖVÜÇ

 

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