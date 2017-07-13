Kırkpınar’daki umudumuz: Karamürselli Ekrem YAVUZ

656.Kırkpınar yağlı güreşleri bugün başlıyor

Bitmeyen efsane bugün Sarayiçi’nde start alıyor. 62 Başpehlivanın altınkemer ve Başpehlivanlık için kapışacağı Kırkpınar’da bu yıl favori yok. Aslında her ne kadar bilinen isimler Recep Kara,Ali Gürbüz,Orhan Okulu, İsmail Balaban,Şaban Yılmaz, Serhat Gökmen favoriler arasında sayılsa da,Kırkpınar bu yıl sürprizlere gebe. Piyasa güreşleri araya Ramazan bayramı girmesi nedeni ile ,pehlivanların Kırkpınar’a hazırlanmasında aksamalara neden oldu. Bazı star pehlivanların risk almamaları piyasa güreşlerinde rakiplerine yenilmeleri birilerini ümitlendirse de ”Kurtlar sofrasında” kemere ve başpehlivanlığa sahip olmak zor. Grup ve kalite olarak devamlı Kırkpınar’a bir puan önde giren Antalya bölgesi dışında Karadenizli Recep Kara mücadele edecek ama Recep de bir yorgunluk br durgunluk olduğu aşikar. Kura şansı yanında olursa Recep Karayı küsüde görebiliriz ama hangi basamakta olur onu söylemek zor. Aynı şekilde Orhan Okulu,Mehmet Yeşil Yeşil ve Ali Gürbüz’ü de sayabiliriz.Ali eski formuna ulaşmamış,hala eski Ali Değil. Hamza Köseoğlu diye bir pehlivan var. Kürsüye adaylar arasına ismini yazdıracak biri

UMUDUMUZ: EKREM YAVUZ

Tarihi Kırkpınar’da 2 kez Başpehlivanlık merdiveninin 2’ncilik basamağında kalan Karamürselli Ekrem Yavuz bu yıl piyasa güreşlerinde gençlik yıllarını andıran güreşler çıkardı ve gittiği güreşlerde kürsü basamaklarında devamlı yer buldu. Körfez 44.Altın Kiraz güreşlerinde kemeri ve Başpehlivanlığı kazanması Kırkpınar’a moralli gelmesine neden oldu. Ayrıca Ekrem’in bu yıl çok iyi hazırlandığı ve çalıştığı gözlendiğinde Kırkpınarda kürsüde yer alması sürpriz olmayacak. Ayrıca Ekrem’in mutlaka ilk 16 içinde yer alması gerekiyor. Yaşı itibarı ile ilk 16 ya kalamazsa gelecek yıldan itibaren Kırkpınar’da güreşme hakkını kaybedecek. O yüzden Ekrem kürsüye çıkmak zorunda. Kırkpınar’da bu sene Başpehlivanlık için pehlivan sayısı çok ama Başpehlivan şu olur demek zor üstelik güreşi karıştıran yeni isimler var ki Kırkpınar’da SÜRPRİZ’e hazırlıklı olun! Abdullah KARAGÖZ