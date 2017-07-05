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Kırkpınar’ın provası Akyazı’da yapıldı

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Kırkpınar’ın provası Akyazı’da yapıldı
Bu yıl 55.si düzenlenen Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nde Kocaeli Büyükşehirli Güreşçiler kürsüde yer alırken, Kırkpınarın kapısını da araladılar.

Bu yıl 55.si düzenlenen Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. 2017 sezonunun başlangıcını Nisan ayında yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Yağlı Güreşçileri, Ramazan ayı süresince müsabakalara ara verdi.Müsabakalara ara veren ancak antrenman programlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Yağlı Güreşçiler, Tarihi Kırkpınar öncesi yağlı güreş organizasyonuna katıldılar. Akyazı Akbalık Yağlı güreşlerine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Güreşçileri burada da önemli başarılara imza attılar.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün sporcuları Tanju Gemici, Ramazan Sarı, Abdülvasi Balta katıldıkları tüm müsabakalarda olduğu gibi bu güreşlerde de dereceyle döndüler. Milli takımın ve yağlı güreşin favori isimlerinden Tanju Gemici bu yıl Kırkpınar’da derece elde ederek başpehlivanlığa yükselmek istiyor. Kağıtsporlu Tanju Gemici, başaltı boyunun en iddialı isimlerinden biri olduğunu 55. Akyazı Akbalık güreşlerinde bir kez daha kanıtladı. Kağıtsporlu Tanju Gemici, başaltı boyunda üç favori ismi güreşlerde yenerek Kırkpınar kürsüsüne göz kırptı.Zorlu geçen çeyrek final müsabakasını kazanan Kağıtsporlu Tanju Gemici, yarı finale yükselmeyi başardı. Kağıtsporlu Tanju Gemici soyunma odasına girdiği sırada, yere atılan cam şişe, ayak tabanını kesti, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından daha sonra ayağına dikiş atıldı, yarı final müsabakasına çıkamazken üçüncü oldu. Kağıtsporlu Ramazan Sarı ise yine kürsünün zirvesinde yer aldı. Deste Orta boyunda altın madalya kazanan Kağıtsporlu Ramazan Sarı zirvedeki yerini korudu. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar’da şampiyon olan Sarı, bu başarısını bu yılda sürdürmek istiyor. Bir diğer Kağıtsporlu güreşçi Abdülvasi Balta ise 656. tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi Akyazı güreşlerinde de rakiplerini yenerek deste küçük boyda üçüncü oldu.

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