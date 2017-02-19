Kırkyama Atölyesi’nde sertifika töreni

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen kırkyama teknikleri atölye çalışmalarını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Gölcük sanat günleri kapsamında çeşitli kırkyama teknikleri atölye çalışmaları, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 16-17 Şubat tarihlerinde yapılan etkinlik dolayısıyla Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından atölye çalışmalarına emek veren eğitmen ve katılımcılara sertifikaları verildi. Sanat Galerisinde gerçekleştirilen bu ayki etkinliğe ilçe dışından da eğitmenler katılım gösterdi. Bu anlamda Antalya, Eskişehir, Silivri Yalova ve İzmit'ten gelen eğitmen, katılımcılar ve kırkyama eğitmeni Sükeyne Tulan Gölcük sanat günlerinin konuğu oldu.