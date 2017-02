Kırmızı ette üretim 1,2 milyon tona dayandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretiminin arttığını, 1,2 milyon tona dayandığını, et ithalatına gerek olmadığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretiminin arttığını, 1,2 milyon tona dayandığını, et ithalatına gerek olmadığını belirterek, “Son çeyrekte azalmasına rağmen kırmızı et üretimi 2016 yılında yüzde 2,1 artışla 1 milyon 173 bin tonu aştı. Üretim artışı sığır etinde yüzde 4,4’e, manda etinde yüzde 7,7’ye ulaşırken, koyun etinde yüzde 17,5, keçi etinde yüzde 8,8 azalma görüldü” dedi. Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada 2015 yılı son çeyreğinde 296 bin 754 ton olan kırmızı et üretiminin 2016 yılının ilk çeyreğinde 237 bin 777, ikinci çeyrekte 269 bin 912, Kurban Bayramı’nın etkisiyle üçüncü çeyrekte 394 bin 665, dördüncü çeyrekte ise 270 bin 688 ton olarak gerçekleştiğini, yılın tamamında 1 milyon 173 bin 42 tonu bulduğunu belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti: “2016 yılında kırmızı et üretimi, ilk üç çeyrekte de 2015 yılının üzerinde gerçekleşti. Kurban Bayramı sonrasına rastlayan son çeyrekte ise 2015 yılının son çeyreğinin altında kaldı. Kırmızı et üretimi, 2016 yılında, 2015 yılı üretiminin 23 bin 780 ton üzerinde gerçekleşti. 2016 yılında sığır eti üretimi 1 milyon 14 bin 926 tondan 1 milyon 59 bin 195 tona, manda eti üretimi 326 tondan 351 tona yükseldi. Buna karşın koyun ve keçi eti üretiminde düşüş görüldü. Koyun eti üretimi 100 bin 21 tondan 82 bin 485 tona, keçi eti üretimi 33 bin 990 tondan 31 bin 11 tona geriledi.”

“En önemli et kaynağı olan sığır ve manda sayımız artıyor”

Sığır yetiştiriciliğinin en önemli kırmızı et kaynağı olduğunu vurgulayan Bayraktar, sığır sayının 2016 yılında binde 6 oranında artarak 13 milyon 994 bin 71 baştan 14 milyon 80 bin 155 başa yükseldiğini belirtti. Bayraktar, “2016 yılında besilik olarak kullanılan erkek dana-buzağı sayımız yüzde 2,5 artarak 1 milyon 750 bin 982 başa, 12 aydan küçük dişi dana-buzağı sayımız yüzde 2,7 artarak 1 milyon 756 bin 885 başa, 12-24 aylık tosun sayımız yüzde 3,7 artarak 1 milyon 634 bin 111 başa, damızlık süt hayvanı olarak kullanılan 12-24 aylık düve sayımız yüzde 3,9 artarak 2 milyon 12 bin 106 başa yükselmişken, inek sayımız yüzde 1,9 azalarak 6 milyon 259 bin 26 başa, boğa sayımız yüzde 1,5 azalarak 650 bin 703 başa gerilemiştir. Manda sayımız ise yüzde 6,2 artarak 133 bin 766 baştan 142 bin 73 başa çıkmıştır” dedi.

“Koyun ve keçi sayımızda azalma var”

Kırmızı eti ikame edebilecek en önemli üretim kaynağı olarak kabul edilen ve dünyada sayı olarak en önlerde yer aldığımız koyun ve keçi sayının 2016 yılında azaldığını ifade eden Bayraktar, 2016 yılında koyun sayının yüzde 1,7 oranında azalarak 31 milyon 507 bin 934 baştan 30 milyon 983 bin 933 başa, keçi sayının ise binde 7 azalarak 10 milyon 345 416 bin 166 baştan 10 milyon 345 bin 299 başa gerilediği bilgisini verdi.

“Geçmişte et ithalatı ülkeye fayda sağlamadı”

Geçmişte et ithalatının ülkeye fayda sağlamadığını, üretimdeki artışın da ithalat lobisinin söylem ve iddialarını açıkça çürüttüğünü belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “2011 yılında 776 bin 915 ton olan kırmızı et üretimi, 2012 yılında 915 bin 845 tona, 2013 yılında 996 bin 155 tona, 2014 yılında 1 milyon 8 bin 272 tona, 2015 yılında 1 milyon 149 bin 262 tona, 2016 yılında ise 1 milyon 173 bin 42 tona çıkmıştır. Kırmızı ette üretim sürekli artıyor olması üreticimizin başarısıdır. Verilen teşvikler artışta etkili olmuştur. Üreticimiz, kırmızı ette devletin vereceği desteklerle ve gümrük vergilerindeki koruyucu önlemlerle birlikte halkımızın ihtiyacını rahatça karşılayabilir. Üretim artışı da bunu desteklemektedir.”

İthalata 4,4 milyar dolar gitti

2010-2016 yılları arasında damızlık, besilik, kasaplık canlı hayvan ve et ithalatına toplam 4,4 milyar dolar döviz harcandığını bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Yapılan bu ithalatla ülkeye, 251 bin 339 baş damızlık sığır, 766 bin 426 baş besilik sığır, 505 bin 974 baş kasaplık sığır, 52 bin 748 baş damızlık koç-koyun, 5 bin 663 baş damızlık teke-keçi, 1 milyon 81 bin 164 baş damızlık olmayan koyun, 1 milyon 63 bin 287 baş damızlık olmayan kuzu, 211 milyon 178 bin 918 kilo da sığır eti girdi. İthalat yerine bu üretimi çiftçimiz yapmalıdır. Ülke içi üretim teşvikleri sürdürülmeli, sütte istikrar sağlayıcı tedbirler alınmalı, ithalat kısa zamanda tamamıyla ülke gündeminden çıkarılmalıdır. Ette fiyatların düşmesi besi hayvanı ve yem maliyetlerine bağlıdır. Üretici maliyetinin yüzde 85-90’ını oluşturan besi hayvanı ve yem fiyatları düşerse karkas et fiyatları da geriler. Üreticiden tüketiciye pazarlama zinciri kontrol altında tutulursa, market fiyatları makul seviyelere iner. Et ithalatı çiftçimizin, üreticimizin en büyük korkusudur. Ülke yararına değildir.”