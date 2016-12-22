Kış saatine geçilmemesi tasarruf mu, israf mı getirdi?

Mesut Akbulut

Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 9.Dönem Yönetim Kurulu, iktidarın yaz saati uygulamasını kalıcılaştırarak, kış saatinden vazgeçmesi tasarruf değil enerji tüketiminde israfa yol açtığını açıkladı…

EMO’nun kış saati uygulamasıyla ilgili değerlendirmesini birlikte okuyalım;

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi 30 Ekim 2016 tarihinde kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle Kasım ayında ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketiminde artış yaşandı.

TÜKETİMİ ARTIRICI BİR ETKİ YARATTI

TEİAŞ`ın elektrik tüketim istatistikleri baz alınarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan çalışmaya göre; kış saati uygulamasından vazgeçilmesi tasarruf sağlamadığı gibi tüketimi artırıcı bir etki yarattı. Son 5 yılın Kasım ayı tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdi ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştı.

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Kasım ayında elektrik tüketimi; 2015 yılında 21.3 milyar, 2014 yılında 21 milyar, 2013 yılında 20 milyar, 2012 yılında ise 20.3 milyar kilovat saat düzeyinde bulunuyordu. Bu yılın Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 rekor artış gösteren tüketim, geçen yıl Kasım ayında yalnızca yüzde 1.35 artmıştı.

Elektrik tüketiminin 2013 yılındaki düşüşü nedeniyle; 2014 yılı Kasım ayında elektrik tüketiminde görece yüksek bir artış yaşanmıştı. Ancak bir önceki yıldaki elektrik tüketimi düşüşü nedeniyle yüksek olan bu artış bile yüzde 4.8`de kalmış, bu yılki gibi yüzde 6.5`e ulaşmamıştı.

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Kış saatine geçilmemesiyle yaşanan bu tüketim artışı yıllık tüketimi de yukarıya doğru itti. Verilere göre 2015 yılı Ocak-Ekim aylarında 221.2 milyar kilovat saat olan elektrik tüketimi bu yılın aynı döneminde 227 milyar kilovat saat ile yüzde 2.63 artış göstermişti. Kasım ayı tüketimiyle bu yıl yaşanan artış yüzde 4.09`a yükseldi.

SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün "2016 Yılı Kasım Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi" başlıklı çalışması; sıcaklıkların düşük kaldığı Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Batman çevreleri dışında Türkiye genelinin mevsim normallerinde olduğunu gösteriyor. Hatta Antalya gibi kimi bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Buna göre elektrik tüketiminde hava koşullarına bağlı olarak bir artıştan söz etmek mümkün değildir.

EKONOMİDE DURGUNLUK

Henüz Kasım ayına ilişkin sanayi ve büyüme rakamları açıklanmamış olmakla birlikte; bu yılın 3. çeyrek verileri ekonomide durgunluk ve gerilemeyi ortaya koydu. TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdiği için olduğundan daha yüksek görünen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bile geçen yılın 3. çeyreğine göre yüzde 1.8 küçüldü. Bu eğilimin yılın son çeyreğinde de sürmesi bekleniyor.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarına bakıldığında bu yılın Kasım ayında düşüş olmamakla birlikte ciddi bir artıştan da söz edilememektedir. Üstelik bu yıl Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı arttı. Geçen yıl Kasım ayında tasfiye edilen ve kapanan şirket sayısı toplamı 3 bin 337 iken, bu yıl 4 bin 234 oldu. Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticaret işletmelerine bakıldığında da, geçen yıl Kasım ayında 8 bin 915 olan sayı, bu yılın aynı ayında 9 bin 21 oldu. Dolayısıyla elektrik tüketiminde kasım ayında gerçekleşen artışın sanayi üretimi ile açıklanması da mümkün değildir.

BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tüm bu veriler, hükümetin yaz saati uygulamasını kalıcılaştırıp, kış saatini kaldırmasıyla elektrik tüketiminde Kasım ayında manipülatif bir artışa neden olduğunu göstermektedir. Özellikle elektrik tüketiminin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde sabah okula ve işe gitmek için gün doğmadan kalkılmak zorunda kalınması hane tüketimlerini artırmıştır. Hükümet; hem yurttaşlara sıkıntı veren, hem dış dünyayla iletişim açısından sorunlar yaratan, hem trafik kazalarında artışa neden olduğu belirtilen, hem de elektrik tüketiminde tasarruf değil, israf yaratan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir. Enerji Bakanlığı’nın gereksiz ısrarı nedeniyle zor durumda kalan kurumlar kendileri çözüm üretmeye çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı okul saatlerinin ileri alınması için çalışma başlattığını açıklamıştır.

GREENWICH MEAN TIME

Kişilerin ya da kurumların gereksiz ısrarları ya da elektrik şirketlerine para kazandırmak için değil kamu yararı kapsamında düzenlemeler yapılması zorunludur. Bu çerçevede yazın geçilen Greenwich Mean Time (GMT) +3 noktasının kalıcılaştırılması uygulamasından vazgeçilerek, Türkiye coğrafyasına uygun kış ve yaz saatlerine geçilmelidir. EMO’nun yaptığı çalışmaya göre, enerjinin verimli kullanımı açısından en uygun nokta GMT+2:30`dur ve yaz saati uygulamasında da GMT+3 yerine ileri bir nokta olarak GMT+3:30 diliminin seçilmesi tasarrufu artıracaktır.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO), elektrik tüketim istatistikleri üzerinden yaptığı çalışma, kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin tasarruf sağlamazken tersine israfa yol açtığını ortaya koydu. Kasım ayında ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketiminde rekor artış yaşandı. EMO Kocaeli Şubesi, yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasından vazgeçilerek, Türkiye coğrafyasına uygun kış ve yaz saatlerine geçilmesi gerektiğini bildirdi…

TASARRUF DEĞİL, İSRAF

Sabahın zifiri karanlığında çocuklar okula gidiyor…

Büyük zorluklar yaşıyorlar…

EMO, kış saati uygulamasına geçilmemesini tasarruf değil, israf olarak değerlendiriyor…

AKP Hükümeti, zam üstüne zam yapıyor…

2017’de de zamlar devam edecek…

Bu kadar zam haberinden sonra AKP hükümetinin yeni yılda vatandaşa vereceği en güzel müjde, kış saati uygulamasında saatleri 1 saat geri almaktır…

Kartepe’de kardan otomobil yaptılar

Geçen hafta yağan karla Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kartepe'ye gelenler her yerin beyaza büründüğü alanlarda eğlenerek zaman geçirdi. İbrahim Kurt ve Selman Süzer ise kardan otomobil yaparak zaman geçirdi. İbrahim Kurt ve Selman Süzer, 6 saat uğraşarak gerçek otomobil boyutlarında kardan otomobil yaparken, boya ile de aracın çizgilerini ve lastiklerini boyadı. Tek kapılı spor model kardan otomobil herkesin ilgisini çekti. Birçok kişi, kardan otomobilin önünde fotoğraf çektirdi.

Ellibeş ve Alp’ten Altıntaş’a ziyaret

Adem Yazıcı’nın yerine atanan, yeni Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a ilk ziyareti, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp gerçekleştirdi. Ellibeş ve Alp, “Donanma Kenti Gölcük’ümüze hoşgeldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Eski Kaymakam Adem Yazıcı ile iyi diyaloglarımızın sizinle devam edeceğinden hiç şüphem yok” dediler. Altıntaş da “Uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi. Uyum içinde çalışacaklarına benim de hiçbir şüphem yok. Zira her bürokrat AKP ile iyi geçinmek zorunda.

Körfez’de 3 bin 500 şikayet çözüme kavuştu

Körfez Belediyesi, 2016 yılında da tüm birimleriyle birlikte vatandaşın en iyi şekilde hizmet alması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın önem verdiği birimlerden biri olan Çözüm Masası’na gelen şikayetleri anında değerlendiren Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılındaki 3 bin 312 şikayetin tamamına cevap verdi, çözümü noktasında adım attı. Ekipler ayrıca BİMER aracılığıyla belediyeye iletilen 92 adet şikayeti de çözdü. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Zabıta yetkilileri, “Vatandaşlarımızın önerileri ve yaşadıkları sorun bizler için önemli. O yüzden başkanımız İsmail Baran’ın talimatıyla anında cevap verip, çözümü noktasında adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayvanlara sahip çıkalım

Sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için çalışmalarını başlatan Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kandıra merkez mahalleleri başta olmak üzere Kerpe, Kefken, Cebeci, Seyrek, Bağırganlı’da bulunan sahipsiz hayvanlara besin yardımına koşuyor. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen yaralı ve hasta hayvanların Sarıkhocalar Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiklerini vurgulayan Zabıta ekipleri, Allah’ın emaneti olan hayvanlara bakım için çalışmalarının süreceğini belirtti.

Rotterdam İ.O’da anlamlı etkinlik

Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında "Fedakârlıkta Zirve İnsanlar" konusu ile ilgili Gölcük Rotterdam İlkokulu’nu ziyaret etti. Gaziler öğrencilerle anılarını ve bilgilerini paylaşarak hoş vakit geçirdiler. Öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladılar. Rotterdam İlkokulu Müdürü Güven Kaya, dernek başkanı Mehmet Arslan’a teşekkür plaketi hediye etti. Gaziler okuldan güzel duygularla ayrıldı.