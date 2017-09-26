Kısa kes Aydın havası olsun !

Cumartesi akşamı sahasında Karaköprü Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşan Kocaelispor, sezonun beşinci maçında bugün Aydın 1923 ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni teknik adam Fatih Kavlak da kulübedeki yerini alacak

MORALLER İYİ

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Kocaelispor, sezonun 5. maçında Aydın 1923 ile deplasmanda karşılaşacak. Sultanbeyli, Uşak ve Tekirdağ maçlarında hak ettiği galibiyeti alamayan Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz Cumartesi Karaköprü Belediyespor maçında iyi futbolunu bu kez skora yansıttı ve sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Evrakları yetişen yeni teknik adam Fatih Kavlak da kulübedeki yerini alacak.

DOĞAL ÇİMDE İLK DEPLASMAN

Yeşil Siyahlılar Sultanbeyli ve Tekirdağ maçlarını sentetik çimle kaplı sahalarda oynamıştı. Aydınspor maçı Adnan Menderes Stadı’nda oynanacak ve Kocaelispor ilk kez bir deplasman maçını doğal çimde oynayacak. Takımda Mesut Özdemir dışında eksik futbolcu bulunmazken, futbolcuların kolay kart görmemesi gerekiyor. Mert Yavuz kart sınırında bulunurken, Hamza’nın da 2 sarı kartı bulunuyor.

AYDIN BOŞ TAKIM DEĞİL

Sezon öncesi zor günler geçiren ve transfer yasağını son anda kaldıran Aydın 1923 gençlerle oynadığı ilk maçta Karaköprü’ye 3-0 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar transfer açtıktan sonra sahasında Osmaniye ile 1-1 berabere kalırken, Arsin’i de 1-0 mağlup etti. Aydın temsilcisi Cumartesi mesaisinde ise güçlü Tarsus’a deplasmanda 2-0 yenildi. Kocaelispor da, Aydın da 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Erdem ÖVÜÇ