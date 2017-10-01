Kışlıklar dolaplardan çıktı!

İzmit'te yağışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokakları boşalttı. Montlarını giyenler ise kışın habercisi oldu.

İzmit'te başlayan yağışların ardından vatandaşlar hafta sonu sokakları boşalttı. Yetkililer, Kocaeli'de hafta sonunun yağışlı ve fırtınalı geçeceği tahmin ederken vatandaşların olumsuz hava koşulları için uyardı. Sıcaklığın ani bir şekilde mevsim normallerinin altına düşmesi ve başlayan sağanak şeklindeki yağışlar ise sokakların boşalmasına sebep oldu. Vatandaşların hava durumundan dolayı evlerinden çıkmadığını söyleyen esnaf ise soğukların kendilerini kötü etkilediğini söyledi.

Sıcaklar mevsim normalleri altında azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre Marmara bölgesinde hafta sonunun yağışlı ve fırtınalı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini belirten uzmanlar, vatandaşları ulaşımda aksamalar yaşanabileceği şeklinde uyarıyor. Sıcaklıkların ise mevsim değerlerinin altında azalacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarların sağanak yağışlara sebep olacağını belirtti.Gün içerisinde hissedilen sıcaklığın 15 derece olduğu Kocaeli’de, yağışların 3 Ekim Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.