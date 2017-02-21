Gece saatlerinde, Yeni Mahalle 283. Sokak'ta bir apartmanda oturan Gülsem Birdem, sağ bileğini kestikten sonra telefonla arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Apartmana gelen 112 Acil ekipleri Gülsem Birdem'den oturduğu dairenin kapısını açmasını istedi. Gülsem Birdem kapıyı açmayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalarak Gülsem Birdem'den kapıyı açmasını istedi. Gülsem Birdem kapıyı açarken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. 112 Acil ekibi Gülsem Birdem'in kestiği bileğini sargıya aldı. Yalnız yaşayan Gülsem Birdem telefonda ailesi ile tartıştığı için bileğini kestiğini söyledi. Gülsem Birdem kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- BIST 89.123
- Altın 143,136
- Dolar 3,6169
- Euro 3,8134
- Kocaeli : 6 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : 6 °C
- Dikkat! Stresten kilo alıyoruz!
- AKP Kartepe SKM kuruldu
- Kocaeli'de hedef 60 bin kişiyi iş sahibi yapmak!
- Hürriyet, Karamürsel’de bilgilendirme yaptı
- Ülkü Ocakları Çakıroğlu’nu andı
- Baran Erzurumlulardan destek istedi
- Melo’dan iyi haber bekleniyor
- Karamürsel’e 2 set yetecek
- Dostlar buluştu
- Minibüsçüler sıkıntılarını paylaştı...
- Konut satışında inanılmaz dolandırıcılık!
- İşte çılgın plan: Karacabey maçında hedef Yeni rekor!
- Darıcalılar da Avrupa Şampiyonu
- Umay Tokcan Avrupa Şampiyonu
- Kızgınlık anıyla bileğini kesti!
Kızgınlık anıyla bileğini kesti!
Gölcük'te ailesi ile tartışması nedeniyle bunalıma giren 38 yaşındaki Gülsem Birdem, bileğini kestikten sonra arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi Gülsem Birdem'e müdahalede bulundu
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kızgınlık anıyla bileğini kesti!Gölcük'te ailesi ile tartışması nedeniyle bunalıma giren 38 yaşındaki Gülsem Birdem, bileğini kestikten sonra arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi Gülsem Birdem'e müdahalede bulundu
Devlet büyüklerine hakaret eden 6 kişi adliyedeKocaeli’de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı
Kocaeli'de 213 polisle HUZUR OPERASYONU!Kocaeli Emniyet'i 213 personelle Körfez'de huzur operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda aranan suçlular yakalandı, ruhsatsız iş yerlerine tutanak tutuldu.
FETÖ'den ayrılık tehdidi! "Ayrılırsan..."Gölcük'te FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 16'sı tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.
52 yaşındaki hırsıza hapis cezası!Kartepe'de Telekom'a ait hatlardan kablo çalması nedeniyle yargılanan 52 yaşındaki Ali Güngör 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
12345678
- Kent merkezinde görsel şölen...
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim