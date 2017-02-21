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Kızgınlık anıyla bileğini kesti!

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Kızgınlık anıyla bileğini kesti!
Gölcük'te ailesi ile tartışması nedeniyle bunalıma giren 38 yaşındaki Gülsem Birdem, bileğini kestikten sonra arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi Gülsem Birdem'e müdahalede bulundu

Gece saatlerinde, Yeni Mahalle 283. Sokak'ta bir apartmanda oturan Gülsem Birdem, sağ bileğini kestikten sonra telefonla arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Apartmana gelen 112 Acil ekipleri Gülsem Birdem'den oturduğu dairenin kapısını açmasını istedi. Gülsem Birdem kapıyı açmayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalarak Gülsem Birdem'den kapıyı açmasını istedi. Gülsem Birdem kapıyı açarken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. 112 Acil ekibi Gülsem Birdem'in kestiği bileğini sargıya aldı. Yalnız yaşayan Gülsem Birdem telefonda ailesi ile tartıştığı için bileğini kestiğini söyledi. Gülsem Birdem kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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