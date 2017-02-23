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Kızılay'ın kan merkezi otobüsü Kartepe’de

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Kızılay'ın kan merkezi otobüsü Kartepe’de
Kızılay’a bağlı kan merkezi otobüsü, önceki gün Kartepe Leyla Atakan Caddesi’nde yerini alarak duyarlı vatandaşların kan bağışlarını kabul etti

En eski kuruluşların başında gelen Kızılay, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de ilçe ilçe gezerek kan toplamaya devam ediyor. Kurum bu kapsamda Kocaeli’de görevlendirdiği kan merkezi otobüsünü sahada kullanarak oldukça önemli projeleri hayata geçiriyor. Çalışmalarıyla kısa sürede duyarlılık yaratan projenin dışarıda ki en önemli temsilcisi olan kan merkezi otobüsünün son durağı Kartepe’nin Leyla Atakan Caddesi oldu. Kızılay Kartepe Şube Başkanı Osman Kocaman’ın da 11:00- 18:00 saatleri arası destek verdiği yardım kampanyasında yapılan açıklamaya göre yaklaşık 40 ünite kan toplandığı bilgisi geçildi.

 

BU OTOBÜS ŞİFA KAYNAĞI

Bu tür önemli projelerin hayat bulması için tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Kızılay Kartepe Şube Başkanı Osman Kocaman, “ Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde 1 günde ortalama 40 ünite kan topladık. Bu ve bunun gibi önemli projelerin hayat bulması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Vatandaşlarından ricam, Kızılay’ın kan bağışı otobüsünü gördüklerinde çekinmeden gidip kan vermeleri. Bu otobüs şifa kaynağı olarak görülmeli ve bir gün herkesin bu şifaya ihtiyacı olabilir” dedi. Serkan BORLAK

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