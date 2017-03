Kızıltepeli muhtarlar İzmit'te

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan danışman olarak görevlendirildiği Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki muhtarları İzmit’te misafir ediyor

Kızıltepe’den yaklaşık 100 muhtar Başkan Doğan’ın misafiri olarak 2 gün boyunca İzmit’te kalacaklar. İzmit’e gelen ve 2 gün boyunca misafir edilecek olan Mardin Kızıltepe’li muhtarları kalacakları otelde karşılayan Doğan, misafirleriyle yakından ilgilendi.

MUHTARLAR DEVLETİMİZİN, BELEDİYEMİZİN HER ŞEYİ

Konuk muhtarlara hoş geldin diyen Başkanı Doğan, “ inşallah İzmit’imizde güzel zaman geçireceksiniz. Tüm şehirlerimiz birbirinden güzel, birbirinden özel. Biz İzmit Belediyesi olarak, muhtarlarımızı çok seviyoruz. İzmit’te, Kocaeli’nde muhtarlarla ilgili ilk birimi kuran biziz. Bizim bu birimimizi hükümetimiz tüm Türkiye’ye örnek göstererek belediyelerde müdürlük kurma zorunluluğu getirdi. Biz muhtarlarımızla her ay bir araya geliyoruz. Her dönem en bir kez yurt dışına gidiyoruz. Yurt içinde ve şehir için de turlar düzenliyoruz. Çünkü muhtar, mahallenin annesi, babası, dedesi, her şeyidir. Devletimizin ve belediyemizin de her şeyi. Mahallesinde eksiğini gören, derdini çeken, vatandaşın sitemini yiyen dert babasıdır.

MUHTAR SEÇİLMEK KOLAY DEĞİL

Muhtar seçilmekte kolay değil. Hatta belediye başkanından da işi zor. Bizim vatandaşımız herkesi muhtar seçmez. Vatandaşımız sevdiği, güvendiği, iş yapacağına inandığı kişiyi muhtar seçer. Bizim vatandaşımız her şeyin en iyisini bilir. Dolayısıyla sizler vatandaşlar tarafından seçilen Kızıltepe’nin değerli ender kişilerisiniz.

BUGÜNLERE TESADÜFEN GELMEDİK

İnşallah burada güzel vakit geçirirsiniz. Bizler sizin kardeşiniziz. Bizim aramızda ayrı gayrı yok. Bin yılı aşkın süredir bu vatan topraklarında İslam’ın kurallarıyla, İslam’ın şemsiyesi altında hep birlikte nelere göğüs gerdik. İyi günümüz, kötü günümüz, mücadelelerimiz oldu. Biz bu günlere tesadüfen gelmiş bir millet değiliz.

EN GÜZEL ŞARTALARDA YAŞASIN İSTİYORUZ

Biz istiyoruz ki, Kızıltepe’deki kardeşimiz, anamız, bacımız, yavrumuz, dedemiz en güzel şartlarda yaşasın. Mutlu, huzurlu yaşasınlar istiyoruz. Bizim bütün derdimiz, birbirimizi saralım, sevelim, yavrularımızı yarınlara daha güzel taşıyalım. Önümüzdeki günlerde inşallah biz de Kızıltepe’ye gelip, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Belediye başkanımızla bir araya gelip sürekli iletişim halindeyiz. Buradan bir ekibimizi incelemelerde ve tespitlerde bulunmaları için Kızıltepe ye gönderdik. Oradaki çalışmaların amacına ulaşması için sizin yönlendirmelerinize ve desteklerinize ihtiyacımız var. Oradaki istekleri, ihtiyaçları en iyi siz bilirsiniz. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli” dedi.

İZMİT HALKI ADINA AĞIRLIYORUZ

İzmit halkı adına Kızıltepeli muhtarlara ev sahipliği yaptıklarını da belirten İzmit Belediye Başkanı “ aslında burası da sizin eviniz. Kızıltepe’yle İzmit’in ayrı gayrısı yok. İzmit Kızıltepe, Kızıltepe İzmit’tir. Burada kendi yerinizdesiniz. İnşallah bilgilerinize bilgi ekleyeceksiniz. Makamlar mevkiler gelip geçici önemli olan arkamızda hoş bir seda bırakmaktır. Şehrimize tekrar hoş geldiniz” şeklinde konuştu. Kızıltepe’li muhtarlar da Başkan Doğan’ın misafir olmaktan mutlu olduklarını söylediler.