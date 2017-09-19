Kızların fendi erkekleri yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden ve Federasyon Kupası hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyespor, 3. hazırlık maçında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Gölcük Belediyespor U-16 takımını 99-86 yenmeyi başardı

İzmit Belediyespor dördüncü hazırlık maçını dün oynadı

HAZIRLIK MAÇLARI SÜRÜYOR

Dörtlü basketbol Turnuvası’nın, takımların gelmemesi nedeniyle ertelenmesi üzerine proframını değiştiren kızlar, erkeklerle maç yaptı. İzmit Belediyespor hazırlık maçları oynadı eksiklerini gidermeyi amaçladı. Özel maçta İzmit Belediyesporlu Deniz Doğan 23 sayı attı. Amerikalı Jazz Covington 15 sayı atarken galibiyeti imzaladı. Bu arada ilginç bir tablo da ortaya çıktı. İzmit Belediyeli Ceren Taşer, Gölcük Belediyespor takımında oynayan kardeşi Gökhan Taşer’e rakip oldu.

DENİZ DOĞAN 17 SAYI ATTI

İzmit Belediyespor maça Şenay Sale Sarısoy, Ebru Torun, Jazz Covington, Berrin Karabaş ve Deniz Doğan beşi ile çıktı. İlk Periyotta iki ekip pota altını kullanırken, sekiz sayı farkla İzmit Belediyespor’un 33-25 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta İzmit Belediyespor, dış şutlarda Şenay, Simge, Deniz’in attığı üçlülerle devreyi 51-38 önde bitirdi. Üçüncü periyotta İzmit Belediyespor tam saha pres ve adam adama oynadı. Kazandığı toplarla hızlı hücumlarda çıkıp pota altında Amerikalı Jazz Covington, Meriç Banu Yenal, Berir Karabaş ve Ebru Torun attığı sayılarla farkı 20 sayı açtı: 76-56. Son Periyotta Gölcük Belediyespor savunmada etkili olurken İzmit Belediyespor gençlerle mücadele ederken maçı 99-86 yendi erkek basketbolculara ders verdi. Ahmet AKAY

İZMİT BELEDİYESPOR: 99

GÖLCÜK BLD U-16 ERKEK: 86

SALON: Atatürk

HAKEM: Enes Akdilek ***,

İZMİT BELEDİYESPOR: Şenay Sale Sarısoy *** (8), Ebru Torun *** (12), Jazz Covington *** (15), Berrin Karabaş *** (12), Deniz Doğan **** (17), Melek Yusufoğlu *** (6), Ceren Taşer *** (3), Deniz Üstün *** (10), Meriç Banu Yenal *** (10), Simge Gizdem ** (8)

GÖLCÜK BLD U-16 ERKEK: Ahmet Yalta *** (9), Ozan Bakır *** (12), Mustafa Umut Tiftik *** (10), Gökhan Taşer *** (16), Araç Yıldız *** (9), Yunus Üstüner ** (6), Kaan Çarıkçı ** (6), Berk Güler *** (4), Ali Efe Serbest *** (7), Soner Aykut ** (2), Atalay Durmuş *** (3), Eren Güler ** (2), Ege Kerem Tarakçı **, Arda Ataman **, Berkcan Sertsoy **

1.PERİYOT:33-25

2.PERİYOT: 51-38

3.PERİYOT: 76--56

MAÇIN SONUCU: 99-86