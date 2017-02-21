Kızların gücü bu kez yetmedi

4. sırada yer alan ve Final Four mücadelesini sürdüren kızlarımız, Başkent’in tecrübeli ekibi karşısında 69-52 yenilmekten kurtulamadı.
Kim kaç sayı attı?
ORMANSPOR:
Aisha Mohammed
25
Nihan Demirkol
10
Damla Gezgin
8
Deniz Boz
6
Aslı Sevinç
3
Melike Bakırcıoğlu
5
Pelin Küccük
10
Şerife Alperi Onar
2
Harika Eldaş
Cansu Aslan
İZMİT BELEDİYE:
Deniz Doğan
9
Oya Salter
13
Whitney Jones
13
Selvin Türkmen
2
Gülizar Sezer
6
Simge Gizdem
Deniz Üstün
6
Büşra Akbaş
1
Rabia Görez
2
Yaren Akdeniz
KADINLAR BASKETBOL LİGİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
M
AS
YS
P
1
Bornova Beckerspor
26
23
3
2002
49
1534
2
OGM Orman Gençlik
26
22
4
1954
48
1528
3
Edremit Bld. Güre
26
20
6
1899
46
1659
4
İzmit Belediyespor
26
19
7
1783
45
1573
5
Mersin Üniversitesi
26
19
7
1705
45
1598
6
Kırçiçeği Bodrum Ba.
26
18
8
1834
44
1503
7
Çankaya Üniversitesi
25
19
6
1900
44
1587
8
Elazığ İl Özel İdare
26
15
11
1763
41
1680
9
Mersin BŞB. Gelişim
26
15
11
1680
41
1638
10
Kastamonu BSK
26
12
14
1674
38
1683
11
Orduspor
26
12
14
1813
38
1873
12
Urla Belediye
25
12
13
1579
37
1524
13
TED Ankara Kolejliler
25
11
14
1578
36
1565
14
Yalova Vip Gençlik
26
10
16
1615
36
1647
15
Edirne Spor
26
10
16
1657
36
1783
16
İstanbulgücü SK
25
9
16
1531
34
1576
17
Mersin Kurtuluş Spor
26
6
20
1597
32
1856
18
Hacı Bektaş Veli Üni.
26
5
21
1496
31
1692
19
Anadolu Üniversitesi
26
1
25
1360
27
1792
20
55 Gençlik Spor
26
0
26
1214
26
2343