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Kızların gücü bu kez yetmedi

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Kızların gücü bu kez yetmedi
Başkent’te lig ikincisi OGM Ormanspor ile kapışan İzmit Belediyespor Bayan Basketbol Takımı ligdeki 7.yenilgisini aldı.

4. sırada yer alan ve Final Four mücadelesini sürdüren kızlarımız, Başkent’in tecrübeli ekibi karşısında 69-52 yenilmekten kurtulamadı.

 

Kim kaç sayı attı?

 ORMANSPOR:

Aisha Mohammed

25

Nihan Demirkol

10

Damla Gezgin

8

Deniz Boz

6

Aslı Sevinç

3

Melike Bakırcıoğlu

5

Pelin Küccük

10

Şerife Alperi Onar

2

Harika Eldaş

 

Cansu Aslan

 

 

İZMİT BELEDİYE:

Deniz Doğan

9

Oya Salter

13

Whitney Jones

13

Selvin Türkmen

2

Gülizar Sezer

6

Simge Gizdem

 

Deniz Üstün

6

Büşra Akbaş

1

Rabia Görez

2

Yaren Akdeniz

 

 

KADINLAR BASKETBOL LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

M

AS

YS

P

1

Bornova Beckerspor

26

23

3

2002

49

1534

2

OGM Orman Gençlik

26

22

4

1954

48

1528

3

Edremit Bld. Güre

26

20

6

1899

46

1659

4

İzmit Belediyespor

26

19

7

1783

45

1573

5

Mersin Üniversitesi

26

19

7

1705

45

1598

6

Kırçiçeği Bodrum Ba.

26

18

8

1834

44

1503

7

Çankaya Üniversitesi

25

19

6

1900

44

1587

8

Elazığ İl Özel İdare

26

15

11

1763

41

1680

9

Mersin BŞB. Gelişim

26

15

11

1680

41

1638

10

Kastamonu BSK

26

12

14

1674

38

1683

11

Orduspor

26

12

14

1813

38

1873

12

Urla Belediye

25

12

13

1579

37

1524

13

TED Ankara Kolejliler

25

11

14

1578

36

1565

14

Yalova Vip Gençlik

26

10

16

1615

36

1647

15

Edirne Spor

26

10

16

1657

36

1783

16

İstanbulgücü SK

25

9

16

1531

34

1576

17

Mersin Kurtuluş Spor

26

6

20

1597

32

1856

18

Hacı Bektaş Veli Üni.

26

5

21

1496

31

1692

19

Anadolu Üniversitesi

26

1

25

1360

27

1792

20

55 Gençlik Spor

26

0

26

1214

26

2343

 

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