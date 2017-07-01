KO-MEK, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı

KO-MEK idarecileri ve kursiyerleri, Ramazan Bayramı boyunca şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yaşlıları ve hastaları ziyaret etti. Toplam 200 eve gerçekleştirilen ziyaretler oldukça keyifliydi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) anlamlı bir projeye imza attı. Birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan Bayramı boyunca ve sonrasında şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yaşlıları ve hastaları ziyaret eden KO-MEK idarecileri, usta öğreticileri ve kursiyerler bayram sevincini hep birlikte yaşadı.

200 EVE ZİYARET

44 kurs merkezinde görev yapan idareciler ve usta öğreticilerin yanı sıra kursiyerlerden oluşan ziyaretçiler, öncelikle ilçelerinde daha önceden belirledikleri evlere ziyaretler gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 eve ziyaret gerçekleştiren KO-MEK, şehit ailelerini de unutmadı. Bu bayramda şehit ailelerinin evlerine yapılan ziyarette hem hüzün, hem de birlik beraberliğin vermiş olduğu mutluluk vardı.

MUTLU OLDULAR

Siirt-Pervari’de terör örgütünce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişinde infilak ettirilmesiyle şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın baba evinde bayram buruk geçerken ziyaretten oldukça mutlu olan anne Emine Arlı, KO-MEK ailesine teşekkür etti. KO-MEK ailesinin ziyaret ettiği bir diğer şehit evi ise Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Abdulsamet Özen'in baba evi oldu. Anne Hayriye Özen tarafından karşılanan KO-MEK Körfez Kurs Merkezi idarecileri ve kursiyerler bayramı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.