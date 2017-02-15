KO-MEK personeline ‘İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimi

KO-MEK yeni dönemde tüm personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Gebze, Gölcük ve İzmit merkezde verilen eğitimlerde KO-MEK’te çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği ile Afet konularında eğitimler verdi. Eğitimde, iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken genel kurallar, tehlikeli davranışlar, ergonomi ve çalışma ortamları hakkında bilgiler verildi. İş yerinde emniyetli ve güvenli bir iş ortamı sağlanması için yapılması gerekenler anlatılarak, iş yerlerinin, işverenin ve işçilerin yükümlülükleri hatırlatıldı. İş kazası ve meslek hastalıkları hakkında bilgilere de yer verilen eğitimler personel tarafından ilgiyle takip edildi.