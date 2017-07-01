KO-MEK şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Kurulduğu günden itibaren yürüttüğü birçok sosyal sorumluluk projesi ile sadece meslek ve sanat eğitim kursu olmakla kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları bu kez anlamlı bir projeye imza attı. Birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan Bayramı boyunca ve sonrasında şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yaşlıları ve hastaları ziyaret eden KO-MEK idarecileri, öğreticileri ve kursiyerleri bayram sevincini hep birlikte yaşadılar.44 kurs merkezinde görev yapan idareciler ve usta öğreticilerin yanı sıra kursiyerlerden oluşan ziyaretçiler öncelikle ilçelerinde daha önceden belirledikleri evlere ziyaretler gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 eve ziyaret gerçekleştiren KO-MEK şehit ailelerini de unutmadı. Bu bayramda şehit ailelerinin evlerine yapılan ziyarette hem hüzün hem de birlik beraberliğin vermiş olduğu mutluluk vardı.KO-MEK idarecileri ve kursiyerlerinin ziyaret ettiği, Siirt-Pervari’de, terör örgütünce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişinde infilak ettirilmesiyle şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın baba evinde bayram buruk geçerken, KO-MEK ailesinin ziyaretinden oldukça mutlu olan anne Emine Arlı, ziyaretten dolayı KO-MEK ailesine teşekkür etti.KO-MEK ailesinin ziyaret ettiği bir diğer şehit evi ise Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Abdulsamet Özen'in baba evi oldu. Anne Hayriye Özen tarafından karşılanan KO-MEK Körfez Kurs Merkezi idarecileri ve kursiyerler bayramı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.Acılı aileleri bu hüzünlü bayramlarında yalnız bırakmayan KO-MEK ailesi mahalle de yaşayan yaşlı ve hastaları da unutmadı. Bayram boyunca ve sonrasında ziyaretlere devam ederek hasta ve yaşlılara moral olan KO-MEK, gerçekleştirdiği sohbetlerle ziyaretleri tamamladı. Bayramı ülkelerinden uzakta geçiren öğrenci ve yabancı aileleri de unutmayan KO-MEK kurslara katılan yabancı uyruklu öğrencileri ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.
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KO-MEK şehit ailelerini yalnız bırakmadı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.
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KO-MEK şehit ailelerini yalnız bırakmadıKocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.
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