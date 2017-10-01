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KO-MEK’ten istihdama destek

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KO-MEK’ten istihdama destek
Büyük istihdam seferberliğinde, ‘’Bende varım’’ diyen KO-MEK, iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomik Şurası'nda yaptığı 'İstihdam seferberliği' çağrısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Kursları(KO-MEK) destek vermeye devam ediyor. İstihdama yönelik açtığı kurslar ile iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara eğitim veren KO-MEK, Havuz Suyu Operatörlüğü kursu açarak bu alanda var olan kalifiyeli elaman açığını kapatmak için çalışıyor.

 

HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ

İlk etapta 25 kursiyer yeni açılan eğitimde de 17 kursiyerin eğitim aldığı kurslarda toplamda 41 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerler burada aldığı sertifika ile bu alanda kolaylıkla iş sahibi olabilecekler.

 

YERİNDE EĞİTİM

İkincisi açılan Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu’nda kursiyerler usta öğretici Ferhat Şirin eşliğinde hem pratik hem de uygulamalı dersler alarak, birer yetişmiş eleman olmaya hak kazanıyor. SEKA Kaynak Atölyesi KO-MEK Kurs Merkezi’nde verilen kurslara katılan kursiyerler verilen 40 saatlik teorik derslerden sonra Körfez Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda pratik olarak ders gördü. 

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