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KOBİ- GEL programı KOBİ’lere anlatıldı

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KOBİ- GEL programı KOBİ’lere anlatıldı
KOSGEB’in imalat sektöründeki KOBİ’ler için hayata geçirdiği KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı, KOTO’da düzenlenen toplantıda anlatıldı

Kocaeli Ticaret Odası ve KOSGEB Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliğinde, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İmalat sektöründeki KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı, düzenlenen toplantıda detaylarıyla anlatıldı.

 

KOBİ’LERİN ÖNEMİ

Toplantı, Kocaeli Ticaret Odası Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Ufuk Önyılmaz’ın toplantının kapsamına dair sunumuyla başladı. Akabinde KOSGEB Kocaeli İl Müdürlüğü KOBİ Uzmanı H. Oytun Yalçınkaya, KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgiler verdi. 250’den az çalışan istihdam eden ve yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmelerin KOBİ olarak tanımlandığına dikkat çeken Yalçınkaya, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal açıdan önemine vurgu yaptı.

 

40 BİN 373 İŞLETMEYE DESTEK

Türkiye’de işletmelerin yüzde 99.83’ünün KOBİ olduğunu ifade eden Yalçınkaya, “Toplam istihdamın % 72.7’si, toplam katma değerin yüzde 50,6’sı, toplam satışların % 62’si, toplam yatırımların % 58,3’ü, toplam ihracatın % 55,1’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor” dedi. 82 ilde 92 müdürlükle faaliyet gösteren KOSGEB’in 2016 yılında 40 bin 373 işletmeye 508 milyon TL destek sağladığını ifade ederek, KOBİ- GEL Destek Programı’nın da önemine vurgu yaptı.

 

1 MİLYON TL’LİK DESTEK

Yalçınkaya, “Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Proje esaslıdır ve proje teklif çağrılarına uygun konularda sunulan projeler desteklenir. Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir” ifadelerine yer verdi.

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