KOBİDOS’da kan değişimi!

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS)’un olağan üstü kongresinde mevcut başkan Cengiz Anaç başkan adayı olmazken Ali Osman Kanyılmaz tarafından yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

2013 yılında kurulan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS)Bisiklet sporları ve uzak doğu sporlarının bir arada faaliyet gösterdi ülkemizin tek dernek olma özelliği taşıyor. KOBİDOS ilk olağan üstü kongresini yaptı. Derneğin 84 aktif üyesi ile faaliyetlerine devam ediyor. Kentimizin önemli spor kulüpleri arasında yer alan KOBİDOS Bisiklet, triatlon, dağcılık ve karate-do branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ

Dernek binasının bulunduğu Kartepe İstasyon Mahallesi Kulüp Lokalinde yapılan olağan üstü kongrede divan başkanlığını Habip Önen, Kâtip Üyelikleri Mehmet Bozdemir ve Ayhan Paşaoğlu üstlendi. Olağan üst kongre saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlanıldı. Daha sonra söz alan KOBİDOS Başkanı Cengiz Anaç “Derneğimiz kurulmasından bu yana elimizden gelen çalışmalara imza attık. Şimdi yeni bir dönem girmektedir. Burada dernek kimsenin değil vatandaşındır. Bizler de yeni kan değişimine giderek derneğimizi daha iyi yerlere gitmeyi hedefliyoruz” dedi.

EMANETİN FARKINDAYIZ

Olağan üstü kongre de geçmiş dönemin faaliyet raporları okunarak onaylandı. Dernek Mevcut Başkanı Cengiz Anaç yeniden başkan adayı olmaz iken Ali Osman Kanyılmaz tek başkan adayı olarak seçimlere girdi. Kongre de söz alan Kanyılmaz “Derneğimizin kurulmasında bu yana çalışmalarına devam ediyor. Bu zamana kadar derneğimizin gelişmesi noktasında elinden geleni yapan herkese teşekkür ederim. Bizlere verilen emanetin farkındayız. Dernek bünyesinde yüze yakın amatöre lisanslı bisikletçi ve 80 lisansı karateci bulunuyor. Karate antrenörlerimiz Uluslararası Shoto Kan Karate Federasyonu üyesidir. Karateciler geleneksel usullerde eğitim alırken, geleneksel tüm karate dalları eğitimleri verilmektedir” açıklamasında bulundu.

YENİ YÖNETİM…

KOBİDOS’un2018 yılı bütçesi 2 bin 400 TL olarak öngörüldü. Üye aidatları ise 2018 yılı için aylık 5 TL olarak belirlendi.Kocaeli amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinde kulüp adına Ali Osman Kanyılmaz ve Mehmet Bozdemir delege olarak seçildi. Derneğin olağan kongresi 2020 yılında yapılacak.

YÖNETİM KURULU

Ali Osman Kanyılmaz (Başkan)

Tuğberk Atar ( Başkan Yardımcısı)

Cansu Topçuoğlu (Sekreter)

Cengiz Anaç (Sayman)

Tahir Tarım (Üye)

YÖNETİM KURULUYEDEK ÜYE

Sinan Pestil

Mustafa Banabak

Hüseyin Gül

Uğurhan Gül

Ayhan Paşaoğlu

DENETİM KURULU

Gürcan Bilek

SacidNafi Akyüz

Zekai Pehlivan

DENETİM KURULU YEDEK

Feyzettin S.Erdoğdu

Ramazan Aydemir

Timur Şensoy