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KOBİDOS’dan halkla bisiklet turu önerisi

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KOBİDOS’dan halkla bisiklet turu önerisi
KOBİDOS’un yeni yönetimi Başkan Hüseyin Üzülmez’i ziyaret ederek, her cumartesi sabahı halkla bisiklet turları önerilerini de iletti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS)’un yeni yönetimini makamında kabul etti. Olağan genel kurul toplantısında görevi devir alan KOBİDOS Başkanı Cengiz Anaç ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerine Kartepe’den başladı. Kartepe’nin Doğa Sporları yapmak için çok elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Anaç, “Kartepe ne kadar doğa sporları için elverişli ve uygun ise Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez de bu konuda yoğun mesai ve enerji harcıyor” diyerek Başkan Üzülmez’e KOBİDOS forması hediye etti.

 

DESTEK İSTEDİ

Başkan Anaç, Başkan Üzülmez’den destek de istedi. KOBİDOS Başkanı Anaç  Kartepe’de ilk kez bisiklet sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak için uygulamayı düşündükleri, her cumartesi sabahı halkla bisiklet turları önerilerini de Başkan Üzülmez’e iletti. Hüseyin Üzülmez de, “Cumartesi bisiklet turu projelerini geliştirmeniz için belediye olarak gereken desteği her zaman verebiliriz” dedi. 

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