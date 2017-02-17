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Kobidos’tan kartepe kaymakamı’na ziyaret

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Kobidos’tan kartepe kaymakamı’na ziyaret
Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) yönetimini makamında kabul etti.

10 Ocak 2017’de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görevi devir alan Cengiz Anaç ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerine Kartepe’den başladı. KOBİDOS yönetimi protokol ziyaretleri kapsamında Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kartepe’nin Doğa Sporları yapmak için çok elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Anaç, Kaymakam Durmuş’a KOBİDOS forması hediye etti. Kocaeli’de bisiklet kültürünün gelişmesi, bisiklet yolları ve park alanlarının yaygınlaştırılması, bu konularda eğitimler, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleyerek ilimizin doğal ve kültürel varlıklarının tanıtılması amacıyla kurulan derneği daha iyi noktalara taşımak için göreve talip olduklarını ve genel kurul üyeleri tarafından görevlendirildiklerini belirten Başkan Anaç, Kartepe Kaymakamı Durmuş’tan destek istedi. Özellikle doğa sporları ve bisiklet sporunun tutkunu olduğunu belirten Kaymakam Durmuş, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, “İlçemizde bisiklet ve doğa sporlarının gelişimi için bizde elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

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