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Kobra Murat, coşturdu... Solmaz dansıyla büyüledi...

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Kobra Murat, coşturdu... Solmaz dansıyla büyüledi...
Antikkapı Restoran'da düzenlenen kadınlar matinesinde kadınlar doyasıya eğlendi.Kobra Murat ve Eren Şenay’ın sahne aldığı matinede Solmaz dansıyla geceye damgasını vurdu

Kocaelili kadınlar, Antikkapı Restoran’da düzenlenen Kadınlar Matinesi’nde bir araya geldi. organizatör Semrel Oruç Aşçı tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi’ne yaklaşık 350 kişi katıldı. Yemekli düzenlenen eğlence programında kadınlar, müzik eşliğinde dans ederek gecenin tadını çıkardı. Sürprizlerle dolu gecede Kobra Murat ve Solmaz roman danslarıyla salonu coşturdu.

 

SOLMAZ GECEYE DAMGA VURDU

Misafirlerine hoş geldin diyerek selamlayan Organizatör Semrel Oruç Aşçı, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu karda kışta biraz eğlenelim, oynayalım dedik. Bugün amacımız oynamak. Tabi bol bol hediye çekilişimiz, ödüllü yarışmamız ve sürprizlerimiz olacak. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.Programın sürprizlerinden biri olan O Ses Türkiye yarışmacısı Eren Şenay, Mesele şarkısını seslendirirken davetliler de eşlik etti. Ardından sahneye çıkan ekranların renkli yüzü Kobra Murat ve son dönemde roman dansıyla adından söz ettiren Solmaz geceye damga vurdu.

 

EN İYİ DANSÇILAR SEÇİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen hediye çekilişinde Kobra Murat ve Solmaz ikilisi 15 kişiye hediyelerini verdi. Daha sonra ödüllü dans yarışması ile gecenin en iyi dansçıları seçildi. Nurşah ŞAHİN

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