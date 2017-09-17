Koca Sinan… Türk Oğuz…

Hakan Yağcıoğlu

Pek de milliyetçi takımdık geçen yıl…

Muhteşem Süleyman…

Koca Sinan…

Türk hakanı Oğuz…

Burak Süleyman kaldı…

Muhteşem Süleyman, bu yıl biraz daha hareketlendi ve özellikle önceki gün Tekirdağ’da saç baş yoldursa da, bir çok pozisyonda imzası vardı…

Sefa…

Burak Özbakır çıldırttı…

Mimar Sinan ve Türk Oğuz Han olsaydı, Tekirdağ’ı fetheder ve kutlu zaferlerimize bir yenisini kelerdik…

Ama zaferi Tekirdağ’a altın tepside sunduk…

Galatasaray’ın Metin’i Ümit Metin Yıldız…

Golleri atmak üzere acilen sahaya lütfen!..

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Gençler direnişe devam…

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, Kocaelispor’un 5 yıl önceki durumuna döndü…

Tamamen gençlerle sahaya çıkmak durumunda olan Kocaeli Birlikspor, geçen hafta Etimesgut’u ağırladı ve rakibini yenerek evine yollarken, herkesin ağzını açık bıraktı. Önceki gün de Eyüp deplasmanında yine tecrübesizlikle iki gol birden yiyerek maça adeta mağlup başlayan gençlerimiz, beraberliği yakaladı ama ikinci yarı yine tecrübesizlikle bir gol yiyip 3-2 yenildi…

Galiptir bu yolda mağlup deyip desteğimizi sürdüreceğiz…

Haydi gençler, sıra kupada…

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Soydaş ve Gölcük mutlu…

Yumurta erkenden kapıya dayanmıştı…

İki maçtan bir puan çıkaran bir Gölcük’ün bu kötü başlangıcı kabul edilemezdi…

Ramiz Soydaş ve talebeleri, birlik ve üstünlük içerisinde çıktıkları maçta Ergene Velimeşe takımını 2-1 yenerek kısa süreliğine de olsa bir nefes aldı…

Ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmez…

Gölcükspor için sezon daha yeni başladı…

Haydi bakalım!..

(Dip not: Bu arada dün gece oğlunu evlendiren Soydaş ailesine ömür boyu mutluluklar dilerim)…

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Darıca kuyruğu dik tuttu…

Yıllardır pahalı transferleriyle dikkat çeken ve bir türlü 2.Lig’e çıkamayıp alay konusu olan Darıca, bu sezona da kötü başladı…

İki maçta yenilmedi, gol yemedi ama kazanamayıp gol de atamadı…

İkil açta 2 puanda kalan darıca, kendini şimdilik kaydıyla affettirdi…

Pazar günü sahasında ağırladığı Ankara Demir gibi bir demir leblebiyi eritti ve bu maç için farklı sayılabilecek bir skorla 3-1 kazandı…

Ama bu iki maçın telafisi anlamına gelmez elbette…

Darıca kadar para harcayan bir takımın özrü olamaz…

Art arda iki galibiyet daha gelirse, düze çıkar Darıca…

Yoksa bu galibiyetin hiçbir alamı kalmaz…

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Rusya’dan uzak durun!..

Benden yıllardır bahis için tüyo isteyen ve beni allame-i cihan zanneden kardeşlerim…

Alın size güçlü bir tüyo…

Rusya liginden kesinlikle uzak durun…

Çok sağlam bir kardeşimden öğrendim ve bana güvenin…

En çok şike yapılan lig Rusya ligiymiş…

Bunun için bu ligden uzak durun diyebilirim size tüyo olarak…