Kocaeli 1.'si Türkiye 14.'sü

Dün açıklanan LYS sonuçlarına göre Kocaeli 1.'si Bilgili Kültür Okulları'ndan çıktı

Bilgili Kültür Okulları öğrencisi Serhat Emre Çoban dün açıklanan LYS Sonuçlarına göre;

MF-1 Türkiye 14.sü

MF-2 Türkiye 22.si

MF-3 Türkiye 41.si

MF-4 Türkiye 21.si olarak ilimizde son yılların en iyi derecesini yaparak Kocaeli 1.si oldu.

İLK BİNDE 16 ÖĞRENCİ

Aynı zamanda Raşit Yiğit Türközü MF-1 Türkiye 262.si MF-2 Türkiye 255.’si Umut İlker Tanış MF-1 Türkiye 4724 Fatih Emre Kılıç MF-4 Türkiye 5289 Öykü Elif Mete MF-3 Türkiye 6231 Mine Yüksel TM-3 Türkiye 12074’sü oldu. Bilgili Kültür Okulları öğrencileri ilk 1000 de 16, ilk 10000’de 54 derece yaparak Kocaeli’de büyük bir başarıya imza attılar.

ZİRVEYİ KAPTIRMADI

2016-2017 eğitim öğretim yılında hem TEOG hem de üniversite sınav sonuçlarında Bilgili Kültür Okulları, geçtiğimiz günlerde açıklanan TEOG sınavında YEP puanıyla 500 tam puan yapan ve Türkiye 1. Si olan Zehra Nil Sarıışık’ın ardından dün açıklanan LYS sonuçlarına göre de Kocaeli 1.si olan Serhat Emre Çoban ile zirveyi kimseye kaptırmadı.

TESADÜF DEĞİL!

Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yağmur Bilgili Kültür Okulları olarak TEOG sınavında gösterilen başarının ardından LYS Sınavında da alınan derecelerin tesadüf olmadığını, iyi bir ekiple, planlı ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Ayrıca bu başarıda emeği geçen velilere ve çok çalışan tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.