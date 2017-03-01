Kocaeli, 85 bin kişi göç aldı, 61 kişiyi göç verdi!

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz ay Kocaeli nüfusunu açıklamıştı. Adrese dayalı nüfus sayımına göre 1 milyon 780 bin 55 olan Kocaeli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 50 bin 717 kişi artarak 1 milyon 830 bin 772 kişi oldu. Kocaeli, 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 10. sırada yer almakta. 78 milyon 741 bin 053 kişi olan Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklandı.
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TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, dün de “Kocaeli İli Göç İstatistikleri – 2016” raporunu açıkladı…
31.12.2016 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kocaeli, 2016 yılında 85 602 kişi göç alırken, 60 479 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli ilinin net göçü ise 25 123 kişi olarak hesaplandı. .
2016 yılında 16 504 kişi ile en fazla göç alan ve 13 896 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze oldu…
Darıca ilçesi 5 024 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 176 kişi ile en az net göçe sahip ilçe…
Net göç hızı binde 26,64 ile Darıca ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,58 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı. .
31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA KOCAELİ İLİ İLÇELERİ GÖÇ BİLGİLERİ
İL -İLÇE
2016 NÜFUSU
ALDIĞI GÖÇ
VERDİĞİ GÖÇ
KOCAELİ
1.830.772
85.602
60.479
BAŞİSKELE
88.910
3.661
2.112
ÇAYIROVA
122.460
7.792
5.344
DARICA
191.123
11.496
6.472
DERİNCE
138.050
5.019
3.933
DİLOVASI
46.933
1.833
1.400
GEBZE
357.743
16.504
13.896
GÖLCÜK
156.901
6.944
4.876
İZMİT
354.464
15.700
11.354
KANDIRA
49.221
1.530
1.354
KARAMÜRSEL
55.895
2.268
1.912
KARTEPE
111.790
4.799
2.728
KÖRFEZ
157.282
8.056
5.098
EN FAZLA GÖÇ İSTANBUL’DAN
Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, ilimiz en fazla İstanbul ilinden göç aldı. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, Van illeri izledi. .
Kocaeli ili en fazla İstanbul iline göç verdi. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Gümüşhane, Giresun, Ankara illeri izledi.
Sıra
İl
Aldığı Göç
1
İstanbul
29 475
2
Sakarya
3 516
3
Ankara
2 927
4
Bursa
2 500
5
Van
2 159
Diğer İller
45 025
Sıra
İl
Verdiği göç
1
İstanbul
13 939
2
Sakarya
3 371
3
Gümüşhane
3 099
4
Giresun
2 784
5
Ankara
2 622
Diğer İller
34 664
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Alınan ve verilen göçlere bakıldığında, en fazla göç alışverişi komşumuz İstanbul ve Sakarya’ya yapmışız…
Boşuna dememişler, komşu komşunun külüne muhtaçtır…
AKP’li Çakır’a geçmiş olsun
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, safra kesesinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Bir süre vekil Çakır ile sohbet eden Başkan Doğan, durumu hakkında doktorlarından da bilgi aldı. Biz de Çakır’a geçmiş olsun diyoruz.
İSU iç denetçisi sertifika aldı
İSU Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde görev yapan İç Denetçi Metin Kalyoncu, Uluslararası İç Denetçiler Birliği tarafından düzenlenen CGAP sınavında başarılı olarak Uluslararası Kamu Denetçiliği Profesyonelliği Sertifikası aldı. Kalyoncu, ayrıca geçtiğimiz yıl Uluslararası İç Denetçiler Birliği tarafından düzenlenen Kontrol Öz Değerlendirme Yetkinliği (CCSA) sınavında da başarılı olarak sertifika kazanmıştı. Kalyoncu’yu kutluyoruz.
AKP’li Badem’den Erbakan’a vefa
AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, milli görüşün lideri, 54.hükümetin başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 6.sene-i devriyesinde kabrinin başında rahmetle yad etti. İlçe başkanı Osman Badem’e Körfez İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Badem kabir ziyaretinde “Bizler ondan razıydık Cenab-ı Allah’ta razı olsun. Allah CC. mekanını cennet eylesin” dedi. AKP’li Badem, şu anda başkanlık sistemini savunuyor, badem bilsin ki rahmetli Erbakan başkanlık sistemine karşıydı.
Gümüşhane’den Vali’ye teşekkür
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilk kez Gümüşhane’de vali oldu. Daha sonra Samsun ve Mersin’den sonra ilimize geldi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, önceki gün İzmit’e gelerek Güzeloğlu’nu ziyaret etti. Çimen, Valiliği döneminde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Güzeloğlu’na teşekkür etti. Güzeloğlu, ziyaretin anısına Hereke halı desenlerinin işlendiği tabak hediye etti. Güzeloğlu, Gümüşhaneli hemşerilerine selam ve sevgilerini de gönderdi.
Ünlü oyuncudan örnek bir davranış
Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadınlara ‘Son Kuşlar’ tiyatro oyunu sergileyen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirtti. Tanülkü ayrıca Gebze Açık Cezaevinden bir erkek evlat alıyorum, Kandıra Cezaevinden ise bana dede diyen çocuğu 1 sene içerisinde almayı düşünüyorum" dedi. Ünlü sanatçı Tanülkü’nün bu davranışı takdir gördü.