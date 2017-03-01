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Kocaeli, 85 bin kişi göç aldı, 61 kişiyi göç verdi!

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Mesut Akbulut

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz ay Kocaeli nüfusunu açıklamıştı. Adrese dayalı nüfus sayımına göre 1 milyon 780 bin 55 olan Kocaeli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 50 bin 717 kişi artarak 1 milyon 830 bin 772 kişi oldu.  Kocaeli, 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 10. sırada yer almakta. 78 milyon 741 bin 053 kişi olan Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklandı.

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TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, dün de  “Kocaeli İli Göç İstatistikleri – 2016” raporunu açıkladı…

31.12.2016 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kocaeli, 2016 yılında 85 602 kişi göç alırken, 60 479 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli ilinin net göçü ise 25 123 kişi olarak hesaplandı. .

2016 yılında 16 504 kişi ile en fazla göç alan ve 13 896 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze oldu…  

Darıca ilçesi 5 024 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 176 kişi ile en az net göçe sahip ilçe…

Net göç hızı binde 26,64 ile Darıca ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,58 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı. .

 

31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA KOCAELİ İLİ İLÇELERİ GÖÇ BİLGİLERİ

 

İL -İLÇE

2016 NÜFUSU

ALDIĞI GÖÇ

VERDİĞİ GÖÇ

KOCAELİ

1.830.772

85.602

60.479

BAŞİSKELE

88.910

3.661

2.112

ÇAYIROVA

122.460

7.792

5.344

DARICA

191.123

11.496

6.472

DERİNCE

138.050

5.019

3.933

DİLOVASI

46.933

1.833

1.400

GEBZE

357.743

16.504

13.896

GÖLCÜK

156.901

6.944

4.876

İZMİT

354.464

15.700

11.354

KANDIRA

49.221

1.530

1.354

KARAMÜRSEL

55.895

2.268

1.912

KARTEPE

111.790

4.799

2.728

KÖRFEZ

157.282

8.056

5.098

 

EN FAZLA GÖÇ İSTANBUL’DAN

Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, ilimiz en fazla İstanbul ilinden göç aldı.  İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Ankara, Bursa, Van illeri izledi. .

Kocaeli ili en fazla İstanbul iline göç verdi. İstanbul’u sırasıyla Sakarya, Gümüşhane, Giresun, Ankara illeri izledi. 

 

Sıra

İl

Aldığı Göç

1

İstanbul

29 475

2

Sakarya

3 516

3

Ankara

2 927

4

Bursa

2 500

5

Van

2 159

Diğer İller

45 025

Sıra

İl

Verdiği göç

 

1

İstanbul

13 939

 

2

Sakarya

3 371

 

3

Gümüşhane

3 099

 

4

Giresun

2 784

 

5

Ankara

2 622

 

Diğer İller

34 664

 

 

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Alınan ve verilen göçlere bakıldığında, en fazla göç alışverişi komşumuz İstanbul ve Sakarya’ya yapmışız…

Boşuna dememişler, komşu komşunun külüne muhtaçtır… 

AKP’li Çakır’a geçmiş olsun

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, safra kesesinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Bir süre vekil Çakır ile sohbet eden Başkan Doğan, durumu hakkında doktorlarından da bilgi aldı.  Biz de Çakır’a geçmiş olsun diyoruz.

İSU iç denetçisi sertifika aldı

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İSU Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde görev yapan İç Denetçi Metin Kalyoncu, Uluslararası İç Denetçiler Birliği tarafından düzenlenen CGAP sınavında başarılı olarak Uluslararası Kamu Denetçiliği Profesyonelliği Sertifikası aldı. Kalyoncu, ayrıca geçtiğimiz yıl Uluslararası İç Denetçiler Birliği tarafından düzenlenen Kontrol Öz Değerlendirme Yetkinliği (CCSA) sınavında da başarılı olarak sertifika kazanmıştı. Kalyoncu’yu kutluyoruz.

AKP’li Badem’den Erbakan’a vefa

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AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, milli görüşün lideri, 54.hükümetin başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 6.sene-i devriyesinde kabrinin başında rahmetle yad etti. İlçe başkanı Osman Badem’e Körfez İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Badem kabir ziyaretinde “Bizler ondan razıydık Cenab-ı Allah’ta razı olsun. Allah CC. mekanını cennet eylesin” dedi. AKP’li Badem, şu anda başkanlık sistemini savunuyor, badem bilsin ki rahmetli Erbakan başkanlık sistemine karşıydı.

Gümüşhane’den Vali’ye teşekkür

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Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilk kez Gümüşhane’de vali oldu. Daha sonra Samsun ve Mersin’den sonra ilimize geldi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, önceki gün İzmit’e gelerek Güzeloğlu’nu ziyaret etti. Çimen, Valiliği döneminde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Güzeloğlu’na teşekkür etti. Güzeloğlu, ziyaretin anısına Hereke halı desenlerinin işlendiği tabak hediye etti. Güzeloğlu, Gümüşhaneli hemşerilerine selam ve sevgilerini de gönderdi.

Ünlü oyuncudan örnek bir davranış

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Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadınlara ‘Son Kuşlar’ tiyatro oyunu sergileyen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirtti. Tanülkü ayrıca Gebze Açık Cezaevinden bir erkek evlat alıyorum, Kandıra Cezaevinden ise bana dede diyen çocuğu 1 sene içerisinde almayı düşünüyorum" dedi. Ünlü sanatçı Tanülkü’nün bu davranışı takdir gördü.

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