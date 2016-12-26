Kocaeli Anadolu Başkan’ı ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 22 derslikte 47 öğretmenle 670 öğrenciye eğitim veren Kocaeli Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Gülten ve yönetimini konuk etti.

Başiskele’de devam eden Kocaeli Anadolu Lisesi için görüşlerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu güzide okulumuz kentimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan başarılı ve üretken insan kaynağının sağlandığı önemli bir eğitim yuvasıdır. Buradan mezun yavrularımız Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır” dedi. Görüşme karşılıklı fikir alış verişi yapıldıktan sonra tamamlandı.