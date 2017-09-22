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Kocaeli Anneleri, Akademi Hastanesi’nin misafiri oldu

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Kocaeli Anneleri, Akademi Hastanesi’nin misafiri oldu
Kocaeli Anneleri Platformu ve Akademi Hastanesi, ‘Çocuklarda Cinsel Eğitim’ konferansında bir araya geldi. 150 annenin yer aldığı konferansta çocukların cinsel evrim süreci ile ilgili önemli konular ele alındı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden örgütlenerek ilimizde ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatan Kocaeli Anneleri Platformu ve başarılı hizmetinin yanı sıra gerçekleştirdiği projeler ile ilimizin önemli kuruluşları arasında yer alan Akademi Hastanesi, ‘Çocuklarda Cinsel Eğitim’ adlı konferans için bir araya geldi. Akademi Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 oturum halinde gerçekleştirilen programa Akademi Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü İpek Kırman, Kocaeli Anneleri Platformu Kurucusu Hande Kaya ve 150 anne katıldı.

ÖNEMLİ KONULAR

Akademi Hastanesi Psikoloğu Öykü Yıldırım Lüleci tarafından gerçekleştirilen konferansta çocukların cinsel evrim süreci, cinsel kimliklerinin doğru oluşmasında sağlıklı davranışlar, cinsel eğitim sürecinde anne babaya düşenler, çocuklardan gelecek sorulara verilecek cevaplar gibi konular masaya yatırıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Gelecekte çocuk istismarları ve tacizleri önlemekle birlikte çocukların kendilerini koruması gibi konular da konferansın gündem maddeleri arasında idi. Program sonunda Hande Kaya, Akademi Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü İpek Kırman’a bu organizasyona katkı sağladıkları için teşekkürlerini sundu.

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