Kocaeli ATATÜRK bileti kaptı

İlk yarısı 2-0 önde tamamlayan Kocaeli Atatürk, Özel Murat Yıldırım’ı 4-2 mağlup etti ikinci tura yükseldi. Mert (2), Muhammet, ve Samet, Kocaeli Atatürk adına golleri atarken, Muharrem ile Tayyip’in golleri Başiskele Özel Murat Yıldırım Anadolu Lisesi’ne yetmedi.
BAŞİSKELE ÖZEL MURAT YILDIRIM AL: 2 KOCAELİ ATATÜRK MTAL: 4
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***,
BAŞİSKELE ÖZEL MURAT YILDIRIM AL: Yunus **, Muharrem ***, Talha ***, Turgut **, Tayyip *** (Yiğithan **, Mehmet ** Bahadır **, Serhat **, Yusuf Eren ***, Mustafa **, Kürşat **)
KOCAELİ ATATÜRK MTAL: Görkem ***, Muhammet ***, Furkan ***, Mert ***, Samet *** (Berkay ***, K. Emre **, Emre **, Abdullah ***, Serhat **, Ahmet ***, Melihcan **)
GOLLER: Muharrem, Tayyip (Başiskele Özel Murat Yıldırım AL), Muhammet, Mert (2) ve Samet (Kocaeli Atatürk MTAL)
İLK YARI SKORU: 0-2