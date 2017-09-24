Kocaeli Barosu’ndan Down Cafe’ye sürpriz

Geçtğimiz Cuma Günü Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu Gölcük’te bulunan Down Cafe’yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz Cuma Günü Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyelerinden Av. Tuba Özbay, Av. Arife Şahin, Av. Esra Öztürk, Av. Elif Gedikli, Av. Ela Ezirmik, Av. Mehmet Kalaycı, ve Serkan Budak Gölcük’te bulunan down sendromlu çocukların çalıştığı Gölcük Down Cafe’yi ziyaret etti. Fakat bu sıradan bir ziyaret değildi. Komisyon üyeleri engelli çocuklara yönelik bir hak ihlali olup olmadığını anlamak için haber vermeden ve kimliklerini belli etmeden ziyareti gerçekleştirdi.

“ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIK”

Ziyaretle ilgili konuşan Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyon üyesi Avukat Tuba Özbay, Çocukların servis açması, yemekleri getirişi oldukça profesyonelceydi. Menü oldukça zengindi. Burayı ziyaret edenler hem güzel yemeklerin tadına bakabilir. Hem de güzel gülüşlerle karşılaşabilir. Down Sendromlu çocuklar yapı gereği iletişime açık ve sevecenlerdir. Oldukça güzel ağırlandık” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER