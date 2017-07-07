Kocaeli Bayan Futbol görücüye çıkıyor

2017 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Sakarya Grubu’nda ilimizi temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ilk maçını 13 Temmuz’da Karabük Gençlik Spor Kulübü ile yapacak.

Mücadele saat 18.00’da başlayacak. Temsilcimiz ikinci maçını Karadeniz Ereğli ile 15 Temmuz’da yapacak ve son maçını ise16 Temmuz’dasaat 18.00’da Bursa Kanalboyu Nilüferspor ile oynayacak.Tüm maçlar Arifiye Stadı’nda olacak. Bu yıl kurulan Yeşil Siyahlı ekibimiz deneyim kazanacak ve geleceğe yatırım yapacak.