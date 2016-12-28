Kocaeli Birlik de rap modasına uydu

Günün ilk antrenmanında aerobik güç ölçümü (Yo-Yo Testi) yapılan Kocaeli Birlikspor, akşam da genel kuvvet ve anatomik adaptasyon çalıştı

YO-YO TESTİ YAPILDI

Hafta sonu Antalya Lara’da devre arası kampına başlayan 2.Lig takımı Kocaeli Birlikspor’da önceki gün oyunculara sabah antrenmanında Yo-Yo Testi uygulandı. Oyuncuların aerobik güç ölçümünün yapıldığı test için önce parkur hazırlandı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrıldı ve sırayla, 2 bip sesi arasında 20 metrelik parkuru artan tempoda koştu. Bip sesinde dönüşü tamamlayamayan oyuncu önce ilkinde ihtar edildi, ikincisinde testten çıkarıldı. Akşam antrenmanında ise salonda anatomik adaptasyon ve genel kuvvet çalışması yapıldı

TEST SONUÇLARI İYİ

Futbolcuların performansından memnuniyet duyan teknik direktör Fatih Akyel, “Eksiklerimizi tamamlıyoruz. İyi bir kamp geçiriyoruz. İnşallah sakatlık yaşamayız. 2 gündür iyi başladık. Bugün de oyuncularımıza test yaptık. Test sonuçlarından memnunuz. Kapasitelerini arttıran oyuncularımız var. Bundan dolayı mutluyuz. Ama bu testlere göre antrenmanlar yapıp daha da artacağını biliyoruz. Ligin ikinci devresinin zor geçeceğini biliyoruz. 14 gün boyunca en iyi şekilde hazırlanıp eksiklerimizi tamamlayıp ikinci yarının ilk maçında galip gelmeyi istiyoruz” dedi.