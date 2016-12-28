  • BIST 77.294
  • Altın 129,924
  • Dolar 3,5412
  • Euro 3,6975
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 4 °C

Kocaeli Birlik de rap modasına uydu

»
Kocaeli Birlik de rap modasına uydu
Günün ilk antrenmanında aerobik güç ölçümü (Yo-Yo Testi) yapılan Kocaeli Birlikspor, akşam da genel kuvvet ve anatomik adaptasyon çalıştı

YO-YO TESTİ YAPILDI

Hafta sonu Antalya Lara’da devre arası kampına başlayan 2.Lig takımı Kocaeli Birlikspor’da önceki gün oyunculara sabah antrenmanında Yo-Yo Testi uygulandı. Oyuncuların aerobik güç ölçümünün yapıldığı test için önce parkur hazırlandı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrıldı ve sırayla, 2 bip sesi arasında 20 metrelik parkuru artan tempoda koştu. Bip sesinde dönüşü tamamlayamayan oyuncu önce ilkinde ihtar edildi, ikincisinde testten çıkarıldı. Akşam antrenmanında ise salonda anatomik adaptasyon ve genel kuvvet çalışması yapıldı

 

TEST SONUÇLARI İYİ

Futbolcuların performansından memnuniyet duyan teknik direktör Fatih Akyel, “Eksiklerimizi tamamlıyoruz. İyi bir kamp geçiriyoruz. İnşallah sakatlık yaşamayız. 2 gündür iyi başladık. Bugün de oyuncularımıza test yaptık. Test sonuçlarından memnunuz. Kapasitelerini arttıran oyuncularımız var. Bundan dolayı mutluyuz. Ama bu testlere göre antrenmanlar yapıp daha da artacağını biliyoruz. Ligin ikinci devresinin zor geçeceğini biliyoruz. 14 gün boyunca en iyi şekilde hazırlanıp eksiklerimizi tamamlayıp ikinci yarının ilk maçında galip gelmeyi istiyoruz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nefes kesen maç Gölcük Belediye’nin28 Aralık 2016 Çarşamba 10:00
  • Karamürsel’de Kaymakamlık heyecanı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:59
  • Basketbolcular Atatürk ve Yahyakaptan’da28 Aralık 2016 Çarşamba 09:57
  • Küçük kız voleybol Hasan Gemici’de28 Aralık 2016 Çarşamba 09:54
  • 2016da 7’den 70’e herkese spor imkanı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:47
  • İzcilerimiz -40 derecede şehitlerimizi andı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:45
  • Anadolu Yıldızlar Ligi’nde geri sayım başladı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:44
  • Gökhan Duman bu ne hırs!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:43
  • Körfez Belediyesi Spor Akademisi büyüyor!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:41
  • Balkaya: Geçen yılki sıkıntılar bu yıl tesir etti27 Aralık 2016 Salı 17:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim