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Kocaeli Birlik, Kartal’ı avladı!

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Kocaeli Birlik, Kartal’ı avladı!
Kocaeli Birliskpor U-19 Akademi Takımı Körfez Esentepe Stadı’nda konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü

DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor U-19 Takımı, Beşiktaş ile karşılaştı. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı maçı Kocaeli Birlik, Berat Demir’in 52. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Maçın genelinde üstün bir futbol sergileyen Kocaeli Birlik, ilk yarıda rakibine pozisyon vermezken, iki topu da direkten döndü.

 

ERHAN BAŞKAN TEBRİK ETTİ

İlk yarıdaki heyecan ikinci yarıda da devam etti. Birlikspor’da Berat Demir, Berke’nin pasında topu 52. dakikada ağlara gönderdi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Birlikspor’un gelecek vaat eden kalecisi Batuhan’ın ceza saha içinde rakibine yaptığı hareketten dolayı Beşiktaş penaltı kazandı. Batuhan, kendi yaptırdığı penaltıda gole izin vermedi ve maçın kader adamı oldu. Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz soyunma odasına girerek oyuncuları alınan galibiyetten ötürü kutladı. Ali KÖKSAL

 

KOCAELİ BİRLİK: 1

BEŞİKTAŞ: 0

STAT: Esentepe (U-19 Akademi)

HAKEMLER: Gündeniz Gürtay**, İslam Soydaş***, Gülsüm Cetin***

KOCAELİ BİRLİK: Batuhan***, Mehmet ***(Dk 77 Samet*) Atakan***, Kemal***,  Muhammet****,Berke**(Dk.74 Berat**)Yasin***,Semih****,Melih***,Faruk***, Berat***

BEŞİKTAŞ: Fatih**, Yaşar***, Hüseyin***, Alpay***, Ramazan**, Ege** (Dk. 68Mehmet*), Mertcan***, Batuhan***(Dk 68 Mehmet*), Rıfat***, Hüseyin***, Yusuf**

GOL: Dk. 52 Berat Demir

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