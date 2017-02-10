Kocaeli Birlik, o isimle yollarını ayırdı

2.Lig kulübü Kocaeli Birlikspor’da görev değişikliğiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle: “Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Sportif Direktörümüz Çağrı Arslan ile karşılıklı anlaşma neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 10.02.2017 tarihi itibariyle kulübümüzle bağı kesilmiş olan Çağrı Arslan’a vermiş olduğu hizmetlerden ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni iş yaşamında başarılar dileriz. Öte yandan Çağrı Arslan’dan boşalan Sportif Direktörlük görevine kulübümüzde Alt Yapı Ar-Ge Direktörü olarak görev yapan Cem Sinan Vergül getirilmiştir. Kendisine de yeni görevinde başarılar diliyoruz. - Kocaeli Birlikspor Yönetim Kurulu”…