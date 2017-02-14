Kocaeli Birlik’in siyasi turu!..

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Körfez ilçenin tüm siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi. İlçe başkanlarına kendisini, kulübünü, hedeflerini ve projelerini aktaran Erhan Yılmaz’a geri dönüşler ise çok olumlu oldu

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Körfez ilçede faaliyet gösteren siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Saray Simit’te düzenlenen kahvaltıya; Ak Parti İlçe Başkanı Osman Badem Ankara’da olduğu için yerine başkan vekili Osman Akova, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Mustafa Arha, DP İlçe Başkanı Cemil Çoruh, DSP İlçe Başkanı Gündüz Çehreli ve SP İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun katıldı.

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜYÜZ

Kendisini tanıtarak konuşmasına başlayan Erhan Yılmaz, “Kulübümüze hepinizin sahip çıkması gerekir. Anlık başarı peşinde koşmuyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var. Alt yapımızda 400’e yakın genç ve çocuk var. Ülkenin geleceğine yönelik en büyük yatırım çocuklarımıza yapılandır. Çocukları ve gençleri topluma kazandırma anlamında sosyal sorumluluk adımları atan en büyük kurumlardanız. Kulübümüzün ilçeye kazandırılmasını istiyorum. ‘Burası şirket takımı, Erhan Yılmaz’ın kulübü’ diye lanse edildi. Bu algıları gün geçtikçe yıkıyoruz. Bu takımın nasıl kurulup, nasıl paralar harcandığını hepiniz biliyorsunuz. Hafta sonları insanların rahatlıkla gelip vakit geçirebileceği bir organizasyona sahibiz” dedi.

TEK BAŞIMA MAÇ İZLEMİYORUM

Kulübün içinde bulunduğu durumu, hedeflerini ve projelerini aktararak destek isteyen Erhan Yılmaz şöyle konuştu: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik projeler üretiyoruz. Alt yapıdan geldiğim için alt yapının ve çocukların önemi büyük. Çocukların faydalı uğraşısı olduğu zaman topluma kazandırılması çok daha kolay. Çok büyük sorumluluğun altına girdik. İyi ve ahlaklı insanlar, yarın kendi ayakları üstünde duran bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Kocaeli Birlikspor benim takımım olabilir ama kapıyı halka kapatmıyorum. Oturup tek başıma maç izlemiyorum. Kurumumuzu sonuna kadar halkın hizmetine sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her platformda derdimi anlatmaya çalışıyorum. İlçeye sizler nasıl değer katıyorsanız biz de en büyük katma değeri sağlayan kurumların arasındayız.

EĞER KAPIYA KİLİT VURULSAYDI…

İşin ehillerine verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımımız kuruldu. Cüzi rakamlarla yol alıyoruz. Kulübümüzü kendi öz kaynaklarımızla yönetmeye çalışıyoruz. Biz şirket takımı olabiliriz ama ticaret yapmıyoruz. Ayrıca kulübümüzde oynayan her çocuğu profesyonel yapamayız. Ana hedef; gençlerimizi topluma kazandırmak. Yarınlarda çocuğu topluma bıraktığımızda kendinden emin, doğru tercihler yapabilecek durumda bırakmak istiyoruz. Asayiş anlamında insanlara olumsuzluk yaşatmayacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Belki de bizim alt yapımızda sizin de çocuklarınız var. Biz o çocuklara kulübün kapısına kilit vurulması travmasını yaşatmak istemedik. A takımdaki oyuncular zaten marka, her yerde oynayabilir. Ama alt yapıdaki çocuklar için durum öyle değil. Onlar oynayamaz. Hayali, hedefi var. Kapıya kilit vurulduğunda o çocukların yaşayacağı travmayı hayal edemiyoruz. Belki o çocuklardan biri ülkenin kaderini değiştirebilir.

DENETİME SONUNA KADAR AÇIĞIZ

Şampiyonluk yolunda ciddi manada mesafe kat ettik. Şu anda 2.sıradayız. Çok yüksek bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz. 4 milyon bütçeli takımız. Bize kim destek verecekse, veriyorsa gelip tüm hesaplarımızı denetleyebilir. Bir kuruşun dahi hesabını verebiliriz. Bu kadar açığız. Bu işten menfaat sağlamayan insanlara iş kaldığı zaman bir şekilde doğru işler yapılıyor. Bizim kimseden beklentimiz yok. Biz sosyal sorumluluk misyonuyla kulübü yönetmeye gayret ediyoruz. Bir nebze olsun morale ihtiyacı olduğu dönemde halkımız hafta sonunu değerlendirsin istiyoruz. Sizden de destek bekliyoruz. Sizler de bizi anlatın. Ayrıca maçlarımızda sizleri de görmek istiyoruz.

BEN İSTEYİNCE DESTEK VERMİYORLAR

Ulusal ve uluslararası anlamda sporcu yetişmiyor deniliyor. Bu sistemde yetişme şansı yok. Bu tesis olanaklarıyla yetişme şansı yok. Yaklaşık 1 ay önce çalışma başlattık. Gurbetçi kökenliyim, az çok Avrupa’yı biliyorum. Oraları da inceleyerek Körfez’de nasıl tesisleşmeye gidebiliriz diye araştırdık. Belediye başkanımızla da görüştük. Bizim tesisimiz 90’lı yılların başında yapılmış. Şu an çok atıl duruyor fakat yeri, konumu çok güzel. Sürekli insanlardan bir şeyler istemeyelim. Şunu ver, bunu ver demeyelim. Gerçi bizim de, bu çocukların da bu kentin sanayi kuruluşlarında hakkı var. Ben kendim Erhan Yılmaz olarak gidince kimseden destek alamıyorum. Ama geçmiş dönemlerde alınabiliyor. Bunun öncülüğünü hepimizin yapması lazım. Parti ayırmadan söylüyorum. Sanayi kuruluşlarından destek almadan buraya kadar kulübü getirdik. Baktık olacak gibi değil. Proje üretmeye başladık. Sizlerden de destek sözünü almak istiyorum.

STAT PROJESİ İÇİN DESTEK İSTİYORUM

Yeni 33 bin kişilik stat yapılıyor. Ama Derince’ye, Körfez’e, Hereke’ye yani bu bölgeye fazla hitap etmiyor. Çünkü çok uzak kalıyor. Biz kendi stadımızla alakalı; Allah nasip ederse üst lige çıkacağız. Buna inanıyoruz, çok inanmış kardeşlerimiz var. Stadımızı modernleştirelim. Burada 10 bin kişilik stat yapalım. Bu bölgeye yetsin. Ve altında sosyal etkinlik alanları, ticari alanlar olsun. Onun projesini hazırlıyoruz. İnsanlarımızın yararlanabileceği ticari alanları olan stat yapalım, gelirleriyle de çocuklarımıza yatırım yapalım. Yer devletin yeri, ben kiralama yoluna giderim. Bunun kaynağını federasyon yüzde 70 karşılıyor. Sizler projeyi açıkladığımızda bize destek olun.