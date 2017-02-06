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Kocaeli Birlikspor adım adım hedefe

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Kocaeli Birlikspor adım adım hedefe
2.Lig’deki tek temsilcimiz Birlikspor Fethiye deplasmanında 2-1 galip gelerek 1.Lig’e dev bir adım daha attı.

2.Lig’deki tek temsilcimiz Birlikspor dün Fethiye deplasmanında 2-1 galip gelerek 1.Lig’e dev bir adım daha attı. Lider Erzurum’u takibi bırakmayan Birlikspor, her maçına final havasında çıkıyor. Fatih Akyel ve talebeleri rekor üstüne rekor kırıyor. Bu arada dünkü maçta bir köpeğin sahaya dalması böylesi ilginç bir görüntü sergiledi.

 

Birlikspor’a altın değerinde 3 puan

Geçen son saniyede penaltı kaçırarak takımını galibiyetten eden Ali Kemal bu hafta uzatma dakikasında attığı golle Kocaeli Birlikspor’a galibiyeti getirdi, kendini affettirdi. Oyunda yeşil sahalarda pek alışılmadık bir olay da yaşandı; köpek önce sahaya sonra ceza sahasına girdi. Köpeği çıkarma girişimleri başarısız olunca oyuncu kucağında taşıyarak dışarı çıkardı. Haftaya evinde oynadığı Keçiörengücü maçının son saniyelerinde kaçırdığı penaltının etkisiyle başlayan ve ‘mutlak deplasman galibiyeti’ne odaklanan Kocaeli Birlikspor’da keyifler yerine geldi. Deplasmandan 3 puan çıkaran temsilcimiz ligde 39 puana ulaştı ve yeniden ikinci sıraya yerleşti. Haftaya lider başlayan Amedspor’un İstanbulspor’a boyun eğerek 5. sıraya düştüğü haftada liderliğe 40 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor oturdu. 

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