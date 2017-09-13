Kocaeli Birlikspor Alt yapısında oyuncu geliş-gidişi zorlaştı

Kocaeli Birlikspor alt yapısında oynamak ya da alt yapıdan bir başka kulübe gitmek isteyen oyuncularla ilgili kararı yönetim kurulu üyelerinden oluşan Alt Yapı Komisyonu verecek

BAŞVURULAR KOMİSYONA

Kocaeli Birlikspor Kulübü Yönetim Kurulu bünyesinde Alt Yapı Komisyonu oluşturuldu. Alt yapıdan sorumlu yöneticiler Çetin Zerenoğlu ve Yahya Öztürk ile birlikte alt yapı koordinatörü Ali Gürdal’ın yer aldığı komisyon transferle ilgili tüm oyuncu başvurularını inceleyecek. Alt yapıda oynayıp bir başka kulübe gitmek ya da başka kulüpten Birlikspor’a gelmek isteyen oyuncuların yazılı başvuruları bu komisyonda değerlendirilecek.

ŞAHSEN BUNA KARŞIYIM

Alt yapıdaki oyuncuların geliş ve gidişlerinde kişisel ilişkilere dayanarak yol almaya çalışılmasının karşısında olduğunu belirten Alt Yapı Komisyonu Sorumlusu Çetin Zerenoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Alt yapıya ciddi yatırımlar yapıldığını ve artık geliş-gidişlerin çok kolay olmayacağının altını çizen Zerenoğlu, “Gelmek isteyen oyuncular kulüpten bir başkasını ya da başkanı aramayacak. Gitmek isteyen de elini kolunu sallayarak çekip gidemeyecek” dedi.

EMEKLER BOŞA GİDİYOR

Alt yapıda çocuklara ciddi emekler verildiğini vurgulayan Çetin Zerenoğlu, “Bizim alt yapıda yetişen çocuklar bir başka kulübe giderken hiçbir karşılık vermiyor. Bu çocuklara ciddi emek veriliyor, yapılan masraflar da boşa gidiyor. Bir şey alınmadan çocukların verilmesine ben ve yönetim kurulu üyelerimiz karşı. Alt yapı hocalarımız da bu konudan rahatsız. Verilen emeğin karşılığı alınmadan çocuk bedavaya gidiyor. Biz birinden bir şey istediğimiz zaman bizden hemen karşılığını istiyorlar.

ÖNCE RAPOR, SONRA KARAR

Bu durumun önünü kesmek için yönetim kurulu olarak görevi devraldık. Oyuncuların geliş ve gidişiyle ilgili tüm adımlar yönetim kurulu kararına bağlanmıştır. Alt yapımızdan herhangi bir oyuncu gitmek istiyorsa yazılı başvurusunu komisyonumuza yapacak. Alt yapı koordinatörümüz Ali Gürdal'ın vereceği rapor doğrultusunda da değerlendirme yapıp, karar vereceğiz. Kimse çocuğunu alıp ‘Çocuğumu kulübe kaydet’ de diyemeyecek, başka kulübe gidiyoruz da” sözlerini kaydetti.