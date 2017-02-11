Maç yarın 13.30’da Körfez’de. Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Kocaeli Birlikspor önceki akşam stres attı. Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Başkanvekili Ozan Keser, yönetim kurulu üyeleri, yeni sportif direktör Cem Sinan Vergül, Kulüp Müdürü Mehmet Gökhan Terci, teknik direktör Fatih Akyel, yardımcı antrenör Recep Yazıcı, kaleci antrenörü Yusuf Köknar, kondisyoner Çağlar Özyurt, futbolcular ve teknik çalışanlar Olta Balık’ta akşam yemeği yedi. Oldukça keyifli geçen yemeğin ardından Birlikspor ailesi 41 Burda AVM’de tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen sinema filmi John Wick 2’yi izledi. Maç öncesi stres atan takım ve teknik ekip moral etkinliğinin ardından kampa girdi.
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Kocaeli Birlikspor ‘Gümrük’ü geçecek
Yoğun tempoda yarın oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Birlikspor önceki akşam yemek ve sinema ile stres attı.
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